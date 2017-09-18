У Путіна пояснили, чому він не приїхав на Генасамблею ООН

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков прокоментував відмову Володимира Путіна відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку. За його словами, в неучасті Путіна немає нічого незвичайного. Про це пишуть РИА Новости.

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"Дійсно, цього року графік президента не дозволив йому взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, і він це робить не кожного року. Тому тут немає нічого незвичайного", — додав прес-секретар президента.

Дванадцятого вересня в Нью-Йорку офіційно відкрилася 72-я сесія Генеральної асамблеї ООН, повноваження голови головного дорадчого органу всесвітньої організації прийняв глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак.

"У той же час нашу делегацію очолює міністр закордонних справ Лавров, який, природно, здійснить, як завжди, дуже інтенсивні контакти на полях Генасамблеї", — пояснив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Путін має намір проінспектувати хід російсько-білоруських навчань "Захід-2017" в Ленінградській області.