Громадянин Казахстану отримав умовний термін за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків

Суд міста Семей на північному сході Казахстану засудив місцевого жителя до трьох з половиною років позбавлення волі умовно за участь у бойових діях на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, передає радіо Свобода.

Читайте такожУ лавах бойовиків "ДНР" викрили ще одного російського військового (фото)Влада міста повідомила, що чоловіка, імені якого не розголошують, засудили за звинуваченням у незаконній участі у збройному конфлікті закордоном і незаконному володінні зброєю.

За час конфлікту на сході України з 2014 року за схожими звинуваченнями у Казахстані вже ув’язнили трьох громадян. Зокрема, у листопаді 2016 року суд у місті Актобе засудив одного з них, Максима Єрмолова, до трьох років ув’язнення.