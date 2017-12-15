Найкращі фото тижня: кохання на тлі протесту, повернення космонавтів на Землю та бійка білки з голубами за їжу (фотопідбірка)

Тиждень, що минає розпочався з продовження епопеї із затриманням у Києві екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Так, 11 грудня столичний суд обирав запобіжний захід для опального політика. Втім, схоже, поки у залі вирішувалася подальша доля Саакашвілі, його прихильники під будівлею часу не гаяли.

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Також цього тижня у Сінгапурському зоопарку показали двомісячного пташеня королівського пінгвіна на ім'я Мару, який вилупився у них вперше за 10 років. При цьому у вольєрі пінгвінятка облаштували спеціальну тематичну різдвяну експозицію. Наразі птах утримується ще окремо від інших птахів, втім вже може бачити і навіть спілкуватися з ними через скляну перегородку.

Тим часом 14 грудня три члени екіпажу Міжнародної космічної станції приземлилися в спускової капсулі корабля "Союз МС-05" у Казахстані, після того, як вони провели на МКС 139 діб.

Особливо нашу редакцію і читачів цього тижня порадувала бійка за іжу, яку в Лондоні влаштували білка та двоє голубів.