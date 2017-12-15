Найкращі фото тижня: кохання на тлі протесту, повернення космонавтів на Землю та бійка білки з голубами за їжу (фотопідбірка)

17:58, 15 грудня 2017
Світ
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Підбірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Протестувальники на підтримку Саакашвілі перед судом 11 грудня
Протестувальники на підтримку Саакашвілі перед судом 11 грудня /  © REUTERS
Хмари згущуються над Атлантичним океаном біля узбережжя Франції, 11 грудня
Хмари згущуються над Атлантичним океаном біля узбережжя Франції, 11 грудня /  © REUTERS
Саакашвілі під час суду 11 грудня
Саакашвілі під час суду 11 грудня /  © REUTERS
Арнольд Шварцнегер перед кліматичним самітом в Парижі, 11 грудня
Арнольд Шварцнегер перед кліматичним самітом в Парижі, 11 грудня /  © REUTERS
Захід сонця в Дубаї, 11 грудня
Захід сонця в Дубаї, 11 грудня /  © REUTERS
4-місячний королівський пінгвін в зоопарку в Сінгапурі, 12 грудня
4-місячний королівський пінгвін в зоопарку в Сінгапурі, 12 грудня /  © REUTERS
Торговий центр в Китаї, прикрашений до Різдва, 12 грудня
Торговий центр в Китаї, прикрашений до Різдва, 12 грудня /  © REUTERS
Звалище велосипедів в Китаї, 13 грудня
Звалище велосипедів в Китаї, 13 грудня /  © REUTERS
Білка і голуби влаштували битву за їжу в Лондоні, 13 грудня
Білка і голуби влаштували битву за їжу в Лондоні, 13 грудня /  © REUTERS
Повернення космонавтів з МКС на базу Байконур, 14 грудня
Повернення космонавтів з МКС на базу Байконур, 14 грудня /  © REUTERS
Продавець на різдвяному ярмарку в Індії, 14 грудня
Продавець на різдвяному ярмарку в Індії, 14 грудня /  © REUTERS
Туман в Македонії, 15 грудня
Туман в Македонії, 15 грудня /  © REUTERS

Тиждень, що минає розпочався з продовження епопеї із затриманням у Києві екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Так, 11 грудня столичний суд обирав запобіжний захід для опального політика. Втім, схоже, поки у залі вирішувалася подальша доля Саакашвілі, його прихильники під будівлею часу не гаяли.

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Також цього тижня у Сінгапурському зоопарку показали двомісячного пташеня королівського пінгвіна на ім'я Мару, який вилупився у них вперше за 10 років. При цьому у вольєрі пінгвінятка облаштували спеціальну тематичну різдвяну експозицію. Наразі птах утримується ще окремо від інших птахів, втім вже може бачити і навіть спілкуватися з ними через скляну перегородку.

Тим часом 14 грудня три члени екіпажу Міжнародної космічної станції приземлилися в спускової капсулі корабля "Союз МС-05" у Казахстані, після того, як вони провели на МКС 139 діб.

Особливо нашу редакцію і читачів цього тижня порадувала бійка за іжу, яку в Лондоні влаштували білка та двоє голубів.

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