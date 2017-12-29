Названа причина появи синього снігу в Росії (фото)

Аналіз проб синього снігу в Санкт-Петербурзі показав, що в речовині, що змінив колір снігового покриву, токсинів немає, а за складом вона близька до ультрамаринового пігменту, який використовується при виготовленні фарб, повідомив у п'ятницю департамент Росприроднагляду по СЗФО.

Відомство організувало перевірку проб за скаргами місцевих жителів на синій сніг, яким у вівторок була покрита внутрішня будинкова територія та тротуари Аптекарського проспекту, передає "РІА Новости".

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"Проведено біологічне тестування проб води, що утворилася в результаті танення синього снігу... Тест показав, що проба води не мала токсичного впливу на водорості і бактерії. Дані результати свідчать про те, що проби не токсичні, а речовина, яке викликала зміну кольору снігу, не викликає екологічної загрози для довкілля", — йдеться у повідомленні.

Як уточнює Росприроднагляд, за підсумками тестування проб на метали експерти зробили висновок, що речовина, через яку посинів сніг, за своїм компонентним складом близько до ультрамариновому пігменту, який використовується для виготовлення фарб.

"Можливим джерелом потрапляння у довкілля цієї речовини могли стати роботи з демонтажу будівлі навпроти будинків, мешканці яких фіксували найбільш інтенсивний ступінь зміни кольоровості снігу. Крім того, на стінах будинку були видні сліди фарби", — припускає відомство, уточнюючи, що результати лабораторного дослідження будуть спрямовані в Держбуднагляд для проведення перевірки.

Як повідомляв УНІАН, жителі Санкт-Петербурга з ранку у вівторок, 26 грудня, виявили у дворах синій сніг.