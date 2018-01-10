Ситуація в Україні і КНДР: у Росії назвали основні міжнародні загрози в 2018 році

Головними викликами для Росії в 2018 році будуть можлива ескалація конфлікту на Корейському півострові і ситуація в Україні.

Про це йдеться в доповіді "Міжнародні загрози 2018", підготовленій російським аналітичним агентством "Зовнішня політика", пише РБК.

Росія здатна в новому році використати для зміцнення своєї позиції на світовій арені такі протиріччя і виклики глобального світу, як його подальша фрагментація, коли зміцнення багатополярності співіснує з кризою ідеологій і цінностей, і бурхливий розвиток інформаційних технологій.

Однак, попереджають експерти, від Москви потрібен буде правильний аналіз ситуації, розстановка пріоритетів і готовність до компромісів. На їх думку, Росія повинна відмовитися від "фіксації на загрозі з Заходу" як від пережитку минулого, протиставивши цьому збалансований підхід до міжнародних відносин.

Росія не зобов'язана прагнути до повернення статусу наддержави часів СРСР, але повинна підтримувати статус глобального гравця, вважають експерти. Керівник програми Московського центру Карнегі Андрій Колесніков сумнівається в тому, що Москва готова до змін у зовнішній політиці.

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"Поки що в основі російської політики лежить факт приєднання Криму, змін в дипломатії чекати не варто", - упевнений Колесніков.

Серед цілого спектру загроз, викликів і можливостей 2018 року можна виділити кілька найбільш серйозних проблем, так званих чорних лебедів, сказав РБК Андрій Сушенцов, глава агентства "Зовнішня політика".

На думку Сушенцова, який очолював колектив авторів, що готували доповідь, у 2018 році такими подіями можуть стати ескалація конфлікту на Корейському півострові і політична дестабілізація в Україні.

Нормалізація відносин із сусідніми країнами має стати одним із пріоритетів російської зовнішньої політики, вважають експерти. В Україні вони констатують "наростання нестабільності" і радять Москві тимчасово відійти в бік, щоб "дати націоналістичному експерименту дискредитувати себе". За той час, поки українці пройдуть "випробування свободою", Росія має детально вивчити політичний ландшафт країни і "допомогти виростити нову українську еліту".

Подібне "прощупування грунту" має сенс і щодо інших колишніх союзних республік.