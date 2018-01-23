Найбільше за 20 років: у 2017 році у різних частинах світу вбито 56 миротворців ООН

У 2017 році більш як 50 миротворців Організації Об'єднаних Націй загинули під час виконання своїх обов'язків у різних частинах земної кулі.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це йдеться в доповіді, підготовленій групою на чолі з бразильським генералом Карлуш Крусом.

Зокрема, зазначається, що на миротворців ООН нападають озброєні угруповання і терористи, а прапор Організації перетворився з символу захисту на мішень.

"У 2017 році під час виконання своїх обов'язків було вбито 56 миротворців ООН. Це набільша кількість жертв серед «блакитних шоломів» за останні два десятиліття", - йдеться в повідомленні.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав зробити все можливе для того, щоб повернути цю небезпечну тенденцію назад. У листопаді 2017 року він доручив генерал-лейтенанту у відставці Карлушу Крусу з Бразилії проаналізувати випадки загибелі й поранень «блакитних шоломів» у результаті актів насильства.

У ході виконання цього завдання члени групи відвідали місця дислокації миротворців у Демократичній Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці, Малі, Південному Судані та в суданській провінції Дарфур. Вони вивчили обставини трагічних інцидентів і правила внутрішньої безпеки. Експерти провели понад 160 інтерв'ю з миротворцями.

У своїй доповіді експерти не торкалися питань мандата миротворчих операцій. Свої висновки вони обмежили оперативними аспектами діяльності миротворців у цих місіях.

Група експертів зазначила, що прапор ООН вже більше не є захистом для «блакитних шоломів» від загроз, які несуть озброєні групи, екстремісти і представники організованих мереж.

Члени групи дійшли висновку про те, що для зміцнення захисту та безпеки миротворців, зниження кількості жертв серед них, держави мають підвищувати моральну готовність своїх військовослужбовців до небезпечних ситуацій, оснастити їх необхідним спорядженням і навчити, як діяти в умовах підвищеної небезпеки, а також домагатися підвищення відповідальності й професіоналізму командирів, які повинні вживати заходів щодо запобігання випадкам загибелі і поранення «блакитних шоломів».

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом не буде зрушень у питанні щодо миротворців ООН на Донбасі.