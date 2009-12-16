Парламент Грузії закликає посилити тиск на Росію

Парламент Грузії 15 грудня ухвалив спеціальну заяву у зв`язку з активізацією незаконних дій Росії на території Грузії, повідомляє прес-служба вищого законодавчого органу країни. Заява, яку буде передано міжнародному співтовариству, прийняли на засіданні парламенту 85 голосами.

У своїй заяві грузинський парламент зазначає, що Росія своїми діями, серед яких, - "інтенсивне будівництво російських військових баз і об`єктів на окупованих територіях, спорудження між окупованими і неокупованими територіями дротяних бар`єрів і муру, розміщення вздовж адміністративного кордону прикордонних сил ФСБ РФ і насильницька паспортизація населення", порушує основоположні принципи міжнародного права і угоду про припинення вогню, досягнуту за посередництва Європейського союзу.

"Такими діями РФ намагається поглибити анексію окупованих територій Грузії, узаконити всесвітньо визнану етнічну чистку, здійснену в серпні 2008 р. на території Грузії, та військову агресію, вчинену проти Грузії, а також посилити на Грузію пропагандистський, військовий і політичний тиск, схожий з періодом до агресії 2008 р.", - наводить текст заяви РосБізнесКонсалтинг.

У своїй заяві вищий законодавчий орган країни зазначає, що РФ "створює серйозну небезпеку громадянам Грузії абхазького і осетинського етнічного походження, які залишилися на окупованих територіях, а нова ескалація конфлікту на тлі постійних провокацій з боку Росії загрожує не тільки Грузії, а й безпеці всієї Європи".

Крім того, в документі йдеться і про "незаконне проведення виборів на окупованих територіях", організувавши які РФ "намагається легітимувати підсумки етнічної чистки, в результаті якої з цих регіонів було вигнано більше 70% населення".

У своїй заяві парламент Грузії закликав міжнародне співтовариство "посилити політичний і дипломатичний тиск на Росію з метою припинення згаданих вище деструктивних дій, продовжувати тверду політику невизнання окупованих територій Грузії". Також вищий законодавчий орган Грузії звертається з проханням "посилити тиск на Російську Федерацію для виконання угоди про припинення вогню, зокрема для допуску місії моніторингу Євросоюзу в зони конфлікту, продовжити політику визнання нелегітимними всіх так званих виборів, проведених на окупованих територіях Грузії і зажадати від Російської Федерації відкликати рішення про визнання окупованих територій Грузії".