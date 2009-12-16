Польська опозиція загрожує уряду судом за газову угоду з РФ

Представники найбільшої опозиційної партії Польщі „Право і справедливість” (PiS) гостро розкритикували узгоджений польським урядом договір про поставки російського газу в країну.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку опозиційних політиків, підписання узгодженого минулого тижня договору приведе до збереження домінації російських постачальників „блакитного палива” в Польщу.

Політик Павел ПОНЦИЛІУШ на прес-конференції у Варшаві назвав продовження міжурядового договору на 15 років до 2037 року „пов’язанням багатьох поколінь поляків».

„Це означає зацементування домінації Газпрому на польському ринку”, - додав він.

Інший політик PiS Макс КРАЧКОВСЬКИЙ заявив, що урядовці за підписання договору можуть понести не лише політичну, а й кримінальну відповідальність перед найвищим в Польщі судом - Трибуналом Стану.

Він назвав неправдивим аргумент урядовців про те, що Польщі загрожував би брак газових поставок, у випадку не підписання нового договору з росіянами.

На переконання депутатів партії PiS, котра в 2007 році програла позачергові парламентські вибори правлячій нині у Польщі «Громадянській платформі» (РО), Польща через новий контракт з «Газпромом» може мати надлишки газу.

Як повідомляв УНІАН, представники польського та російського уряду минулого тижня остаточно узгодили текст нового договору про поставки газу в Польщу, згідно з яким з наступного року поставки мають зрости до 10,26 млрд. кубометрів з передбачених попереднім договором 8 млрд. та в наступні роки 9 млрд. кубометрів.

„Газпром”, котрий після повалення комуністичного режиму у Польщі наприкінці 80-их років залишався головним постачальником газу на польський ринок, з 2007 року безпосередньо та через „РосУкрЕнерго”, в якому він контролює найбільший пакет, поставляв до Польщі понад 90% імпортного газу.

Довідка УНІАН. Польща з початку чергового газового конфлікту між Україною та РФ на початку цього року досі не отримує 25% газового імпорту, який з 2006 року поставляв швейцарський трейдер „РосУкрЕнерго”.

Польський PGNIG хотів підписати корпоративний контракт із „Газпромом”, який володіє 50% акцій РУЕ, аби компенсувати недопоставки, але російська сторона поставила умовою додаткових поставок внесення змін в міжурядовий Ямальський договір з 1992 року.

На думку низки оглядачів, „Газпром”, таким чином, намагався добитися від поляків поступок у транзиті свого газу польською територією та зірвати плани альтернативних поставок газу до Польщі.

Польські власті та PGNIG переконують у вигідності узгодженого контракту, відзначаючи, що він не перекреслить диверсифікаційні плани газових поставок.