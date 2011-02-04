Вертольоти в Кот-д’Івуарі прикриватимуть колони і вестимуть розвідку

Українські бойові вертольоти у Кот-д’Івуарі виконуватимуть завдання із супроводу і спостереження.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, на цьому наголосив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, коментуючи ситуацію з можливим збільшенням української вертолітної групи у складі Місії ООН у Кот-д’Івуарі.

“Кожен український військовослужбовець, який їде у миротворчу місію за кордон, приймає це рішення добровільно. У тому числі й військовослужбовці, які виконують сьогодні миротворчі завдання у Ліберії та у Кот-д’Івуарі”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Як підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства, головні завдання, які виконуватимуть екіпажі українських вертольотів Мі-24 у Кот-д’Івуарі, полягатимуть у здійсненні повітряного супроводу колон миротворчих контингентів, пошуково-рятувальному забезпеченні та повітряній розвідці.

“За великим рахунком - це стримуюча сила”, – підкреслив він.

Говорячи про гарантії безпеки українських миротворців, міністр оборони України зазначив, що у будь-якому випадку рішення на застосування вертольотів будуть приймати командувач силами Організації Об’єднаних Націй у Кот-д’Івуарі та командир 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії.

“В обов’язковому порядку вертольоти будуть застосовуватися парами, щоби страхувати один одного”, – зазначив М.ЄЖЕЛЬ.

На даний час, за словами міністра оборони, з ООН погоджені усі питання застосування у Кот-д’Івуарі бойових вертольотів зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії, зокрема, щодо організації зв’язку та взаємодії, логістичного та технічного забезпечення, охорони і безпеки.

М.ЄЖЕЛЬ також зазначив, що Кабмін найближчим часом розгляне пропозицію Міністерства оборони України щодо збільшення розмірів грошового забезпечення українських миротворцям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі”

За ухвалення даного рішення проголосували 254 народних депутатів з 419, зареєстрованих в сесійній залі.

У відповідності до ухваленого закону, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

До складу авіаційної групи для надання підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.

На сьогодні до складу української вертолітної групи сил Місії ООН у Кот-д’Івуарі зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії входять два вертольоти Мі-8 та 23 військовослужбовця.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО виступав проти ухвалення цього закону. Він заявив, що рішення про відправку українських миротворців у Кот-д’Івуар є рішенням про їхню участь у бойових діях.

Також рішення парламенту розкритикувала лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО.