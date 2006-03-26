У Білорусі звільнено громадян України

За результатами оперативно вжитих Посольством України в Білорусі заходів, звільнено та відправлено на Батьківщину громадян України, які були затримані учора, 25 березня, під час силової акції проти мирних демонстрантів у День Волі у Мінську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Мінську білоруська міліція розігнала багатотисячну акцію протесту і затримала десятки людей, серед яких екс-кандидат в президенти Олександр КОЗУЛІН. Лідер опозиції Олександр МИЛИНКЕВИЧ уникнув арешту. Серед затриманих, за даними МЗС, було четверо громадян України (дві жінки і два чоловіка).