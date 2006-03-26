Спостерігачі від Держдуми РФ не мають зауважень

Спостерігачі від Держдуми Федеральних зборів Росії констатують, що голосування в Україні проходить відповідно до національного виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-спікер Держдуми Сергій БАБУРІН, який очолює місію спостерігачів від російського парламенту.

«Ми відвідали декілька дільниць у Києві, на всіх дільницях виборці мають можливість ознайомитися з програмами суб`єктів виборчого процесу. Істотних зауважень поки немає», - сказав С.БАБУРІН.

Віце-спікер Держдуми уточнив, що в складі місії спостерігачів від російського парламенту працює 24 представники, зокрема 5 – у Києві.

За словами С.БАБУРІНА, остаточні висновки про організацію й проведення виборів в Україні місія представить 27 березня о 12.00.