Ющенко: Україна шукатиме форми співпраці з Білоруссю...

Україна шукатиме такі форми співпраці з Білоруссю, які б стимулювали розвиток демократії у цій державі.

Про це, як повідомляє Інтернет-представництво глави Української держави, сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Білорусь є нашим сусідом, і ми, звичайно, будемо шукати способи формування такої співпраці із білоруською нацією, білоруським народом, які б стимулювали розвиток демократичних процесів у цій країні, працювали на демократію», – сказав президент.

Говорячи про українську оцінку виборів у Білорусі, В.ЮЩЕНКО ще раз засвідчив, що вона «повністю відповідає оцінці ОБСЄ». «Я, як Президент, не можу не довіряти цій поважній демократичній європейській установі по дотриманню принципів і свобод демократії», – підкреслив він, нагадавши, що до місії ОБСЄ входили також представники України.

Довідка УНІАН. У Білорусі 19 березня відбулися президентські вибори. За офіційними даними Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів перемогу на виборах одержав Олександр ЛУКАШЕНКО, який набрав 83% голосів виборців. Явка виборців була безпрецедентною і становила 92,6%.

20 березня у Мінську голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Елсі ХАСТІНГ повідомив, що, згідно з висновками спостерігачів ОБСЄ, президентські вибори в Білорусі характеризувалися серйозними недоліками і не відповідали узятим цією країною зобов`язанням перед Організацією з безпеки і співпраці в Європі.