ЄБРР: економічна криза знизила довіру до демократії

Глобальна економічна криза знизила рівень підтримки демократії в країнах з перехідною економікою на 10%, причому, у більш розвинених країнах регіону він впав сильніше, а в країнах СНД, навпаки, збільшився, свідчать дані щорічної доповіді Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) про розвиток країн з перехідною економікою (EBRD Transition Report).



Підтримка демократії через кризу в регіоні операцій ЄБРР, який об'єднує в собі країни з постсоціалістичної економікою і Туреччину, в 2010 році впала до 63-64% у порівнянні з 73-74% в 2006 році. Дослідження проводилося шляхом опитування 39 000 жителів країн регіону за підсумками 2010 року.



Люди стали менше підтримувати принципи демократії там, де населення сильніше постраждало через недавньої кризи. Як показують наведені в доповіді дані, ідеали ринкової економіки і демократії втратили підтримку у населення країн, найбільш далеко просунулися вперед по шляху переходу, оскільки в цих країнах криза викликала більш глибокий економічний спад в порівнянні з попередніми періодами рецесії на початку і середині 1990-х років . При цьому криза кінця попереднього десятиліття пройшов в країнах СНД в цілому м'якше, ніж спад виробництва, викликаний крахом соціалістичної системи двома десятиліттями раніше.



"Це особливо відноситься до країн СНД з високими рівнями сприйняття корупції. Ймовірно, що вибухнула криза позбавила їх громадян останніх симпатій до ролі держави в економіці, які у них, можливо, ще залишалися", - відзначається в доповіді.



Згідно з даними дослідження, серед країн регіону операцій ЄБРР з найвищими показниками підтримки демократії з 2006 року зберегли свої позиції Туреччина, Чорногорія, Монголія, Узбекистан, Албанія і Таджикистан. За минулі чотири роки до них приєдналися Грузія, Казахстан, Білорусь і Вірменія, причому у Вірменії відзначений найвищий за останні чотири роки зліт показників підтримки демократії - на 28%, внаслідок чого вона перемістилася з 26-го місця в даному регіоні на 2-е , слідуючи відразу ж за лідером 2010 року за цим показником - Таджикистаном.



Серед країн, найбільш активно просунулися вперед по шляху реформ, показники підтримки демократії особливо різко знизилися в Словаччині, Словенії та Угорщини, причому в Словаччині вони впали більш ніж на 20%.



У Росії показник довіри до демократії на тлі кризи трохи знизився - до 38% з 36% в 2006 році.



В даний час ЄБРР, заснований в 1991 році в Лондоні для сприяння перехідним процесам в країнах з постсоціалістичної економікою, веде операції в 29 країнах СНД, Східної Європи, Центральної Азії, на Балканах і в Туреччині. Росія є найбільшою країною-одержувачем інвестицій ЄБРР, хахначає РІА "Новости".