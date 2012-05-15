Країни ОДКБ заявили, що розміщення ПРО може загрожувати всій Європі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у декларації глав держав ОДКБ, яку сьогодні у Кремлі прийняли президенти Росії Володимир Путін, Вірменії - Серж Саргсян, Білорусі - Олександр Лукашенко, Казахстану - Нурсултан Назарбаєв, Киргизії - Алмазбек Атамбаєв, Таджикистану - Емомалі Рахмон і Узбекистану - Іслам Карімов.

«Знову підтверджуємо, що одностороннє розгортання стратегічних систем протиракетної оборони однією державою або групою держав без урахування законних інтересів інших країн і без надання останнім юридичних гарантій може завдати шкоди міжнародній безпеці і стратегічній стабільності в Європі і у світі в цілому», - наголошується у декларації.

Президенти виступають за адаптацію архітектури загальноєвропейської безпеки до реалій сучасного міжнародного стану.

«У зв'язку з цим підтримуємо ініціативу Російської Федерації щодо укладання Договору про європейську безпеку – юридичного документу, який передбачає закріплення у міжнародному праві принципів неподільної і рівної безпеки для всіх держав Євро-Атлантичного регіону», - зазначається у документі.

Також лідери країн ОДКБ вважають неприйнятними спроби використання заходів політичного та економічного тиску між державами, зокрема щодо держав – членів Організації. На їх думку, тільки рівноправний і поважний діалог може сприяти врегулюванню розбіжностей між ними.

Крім того, ОДКБ виступає за підвищення авторитету і затребуваності ОБСЄ у системі сучасних міжнародних відносин як формату для рівноправного політичного діалогу з урахуванням інтересів усіх держав - членів ОБСЄ.

Президенти країн ОДКБ підтримують активізацію діяльності ОБСЄ з протидії транснаціональним викликам і загрозам безпеки, таким як тероризм і релігійний екстремізм, організована злочинність, корупція, торгівля людьми, наркотрафік, нелегальна міграція.