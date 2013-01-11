Радник Обами їде до Росії реанімувати «перезавантаження»

Сенс місії - викласти бачення Вашингтоном відносин з Москвою впродовж другого президентського терміну Обами і переконати Кремль, що "перезавантаження" не поховане.

Наприкінці січня, одразу після інавгурації Барака Обами, в Москву зі спеціальною місією приїде його радник з національної безпеки Том Донілон. Очікується, що емісара президента США прийме Володимир Путін - гість повинен передати російському лідерові послання глави Білого дому. На зустрічі будуть присутні лише секретар Радбезу РФ Микола Патрушев і посол США в РФ Майкл Макфол. Зміст самого листа тримається в секреті.

Водночас джерело в дипломатичних колах США повідомило: Барак Обама виходить з того, що ставити хрест на "перезавантаженні" не слід, а варто, незважаючи на розбіжності, спробувати знайти якомога більше точок дотику, щоб переломити нинішній тренд на погіршення російсько-американських відносин.

Крім того, за словами співрозмовника "Комерсанта", Білий дім не відносить пострадянський простір до головних пріоритетів зовнішньої політики США, а основну увагу планує приділяти Азії ("стримування Китаю"), Близькому Сходу і Європі. Остання позиція має принципове значення для Кремля, який не приховує стурбованості щодо того, що США витіснятимуть Росію з республік колишнього СРСР, які вона вважає сферою своїх особливих інтересів.

Наскільки дражливим для Москви є це питання, було видно з її реакції на грудневу заяву держсекретаря Гілларі Клінтон, яка пообіцяла активно протидіяти "рерадянізації Східної Європи і Центральної Азії". У відповідь прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков навіть звинуватив пані Клінтон в некомпетентності. А сам Володимир Путін у посланні Федеральним зборам попередив: РФ не дозволить зовнішнім силам притісняти її національні інтереси.