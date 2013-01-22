Діти від змішаних шлюбів зможуть стати громадянами РФ за спрощеною схемою

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідний законопроект у першому читанні проголосували 444 депутати російської Держдуми.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою пропонованої законопроектом поправки до законодавства є створення максимально спрощеного порядку отримання російського громадянства дитиною, яка проживає за кордоном і один з батьків якої є громадянином РФ.

«Необхідність поправки обумовлена тим, що на даний час у разі конфлікту в сім'ях вимога федерального закону «Про громадянство Російської Федерації» про обов'язкову згоду батька-іноземця часто стає непереборною перешкодою для оформлення російського громадянства дитині, яка проживає за кордоном і є іноземним громадянином або особою без громадянства, у якої один з батьків має громадянство Російської Федерації, а другий - іноземний громадянин», - йдеться в документі.

Наголошується, що в такій ситуації відсутність у дитини російського громадянства приводить до неможливості захисту її інтересів з боку РФ (зокрема з допомогою надання дипломатичної і консульської підтримки), а також істотно утрудняє реалізацію батьком-співвітчизником хоч мінімального обсягу батьківських прав, які гарантуються законодавством Росії.

Підкреслюється, що питання про скасування вимоги про отримання згоди батька-іноземця наполегливо порушується організаціями і приватними особами з числа співвітчизників, які проживають за кордоном. При цьому є ряд широко відомих конфліктів, при врегулюванні яких чинник наявності або відсутності у дитини російського громадянства зіграв першорядну роль.

Таким чином, внесення пропонованої поправки сприяло б створенню додаткового механізму захисту інтересів російських громадян, що проживають за кордоном, а також посилило б зусилля Російської Федерації щодо налагодження і розвитку тісніших зв'язків із зарубіжними співвітчизниками.