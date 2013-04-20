Україна зможе отримати вищу категорію безпеки авіапольотів

Про це повідомив журналістам перший заступник голови Державної авіаційної служби України Олександр Гречко на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив, що «ставлення до України в авіаційному світі досить високе», пояснивши, що у України триває постійний діалог з ICAO.

За словами О.Гречка, в результаті аудиту, яким оцінюється стан у сфері цивільної авіації, Україна перебуває на "достатньо хорошому" місці за даними ICAO.

Так, згідно з даними Державіаслужби, за результатами аудиту Україна перебуває на 2-му місці серед 10 європейських країн за оцінкою державної системи цивільної авіації і державних функцій контролю над забезпеченням безпеки польотів і на 3-му місці за оцінкою основного авіаційного законодавства.

"Ми рухаємося правильним шляхом і беремо до уваги всі зауваження ICAO", - сказав О.Гречко.

За його словами, Україні також необхідно запровадити у себе 137 європейських регуляцій для "лібералізації повітряного простору". При цьому він відзначив, що на сьогодні вже прийнято 34 такі регуляції.

"Від того, як ми запроваджуватимемо ці регуляції, залежить подальша доля "відкритого неба", - сказав О.Гречко, відзначивши, що наступні переговори з питання єдиного авіаційного простору з Євросоюзом Україна планує провести наприкінці травня або у червні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014 році зможе одержати вищу - першу - категорію безпеки авіаційних польотів, яку видає Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA, Federal Aviation Administration), що дозволить розширити присутність вітчизняних авіаперевізників на американському ринку.

Довідка УНІАН. ІКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization) створена в результаті підписання у Чикаго 7 грудня 1944 року Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Конвенція Чикаго) і є спеціалізованою установою ООН, яка займається організацією і координацією міжнародної співпраці держав в усіх аспектах діяльності цивільної авіації.

Учасниками ІКАО є близько 190 держав.