Торік біженцями стали 7,6 млн людей

Про це повідомляється у доповіді Управління Верховного комісара ООН у справах біженців "Переміщення: нові виклики 21 століття".

При цьому країни, що розвиваються, розміщують у себе 81% всіх біженців світу, що на 11% більше, ніж десять років тому. 55% всіх біженців походять із п'яти країн: Афганістану, Сомалі, Іраку, Судану і Сирії. Новим фактором, що збільшує кількість біженців, є Сирія, йдеться в доповіді.

"Це дійсно тривожні цифри. Вони говорять про величезні масштаби людських страждань і труднощі, які має подолати міжнародне співтовариство у запобіганні конфліктів та прийнятті своєчасних рішень для їх вирішення", - сказав голова ініціатив ООН у справах біженців Антоніу Гутерріш.

Гутерріш також зазначив, що цифра у 7,6 млн означає, що кожні 4,1 секунди якась людина постає перед необхідністю залишити місце свого проживання. "Кожен раз коли ви кліпаєте повікою, хтось змушений залишити своє звичне місце проживання", - зазначив він.

За даними ООН, найбільшим джерелом біженців протягом останніх 32 років є Афганістан. При цьому 95% афганських біженців проживають в Ірані або Пакистані. Другою за величиною групою біженців у 2012 році були сирійці, потім іракці.

ООН зазначають, що якщо поточні тенденції збережуться, то до кінця цього року Сирію залишать ще 2 млн людей.