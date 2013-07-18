У Чилі правий кандидат знявся з президентських перегонів через депресію
Правоцентрист Пабло Лонгейра зняв свою кандидатуру з виборів президента Чилі через проблеми зі здоров'ям.
Як заявив на спеціальній прес-конференції син Лонгейри, деякий час тому лікарі діагностували у політика депресію, у зв'язку з чим стан його здоров'я значно погіршився. Він зазначив, що Лонгейра отримує необхідну медичну допомогу, однак незважаючи на це, прийняв рішення не брати участь у виборах президента Чилі, повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters.
Лонгейра став вже другим політиком від правоцентристської коаліції, який відмовився брати участь у майбутніх виборах. У квітні інший кандидат-правоцентрист, колишній міністр енергетики та гірничорудної промисловості Лоуренс Голборн, зняв свою кандидатуру через підозри у володінні не задекларованими активами в офшорах.
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Новий кандидат від правої коаліції буде обраний вже 18 липня. Тим часом, зазначає Reuters, відмова Лонгейри від участі у виборах робить найбільш імовірною перемогу представника лівих сил Мішель Бачелет, яка вже обіймала посаду президента Чилі з 2006 по 2010 рік.
Нагадаємо, вибори президента Чилі відбудуться 17 листопада.