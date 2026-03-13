Із настанням весняного потепління лід на водоймах вже не є безпечним для пересування.

Навесні поверхня криги на водоймах України ще може виглядати суцільною, але насправді вона вже крихка та нестійка.

Як наголосили в Українському гідрометеорологічному центрі, навесні на водоймах України поступово починається скресання та руйнування льодового покриву.

Під впливом потепління, течії та сонячного прогріву лід стає тоншим, втрачає міцність та розпадається на окремі крижини.

"У цей період поверхня льоду може виглядати ще суцільною, однак насправді вона вже є крихкою та нестійкою. Виходити на такий лід вкрай небезпечно, адже він може проламатися будь-якої миті", - наголосили у Гідрометцентрі.

Так, українців закликали берегти себе та пам’ятати, що із настанням весняного потепління лід на водоймах вже не є безпечним для пересування.

Надзвичайна подія на Харківщині

12 березня Державна служба України з надзвичайних ситуацій України повідомляла, що у Харкові під кригу провалилися 6 дітей.

Місцевий мешканець зміг врятувати чотирьох із них. Утім, двоє хлопців - 10 та 17 років - загинули.

Якою буде погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними синоптикині Наталки Діденко, найближчими вихідними, 14 та 15 березня, в Україні стане прохолодніше. Утім, субота та неділя усе одно будуть сонячними та без опадів.

Температура повітря на вихідних вдень становитиме 9-12 градусів тепла. На заході та півдні буде тепліше - 12-17 тепла.

Вас також можуть зацікавити новини: