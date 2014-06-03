Кількість регіонів Франції скоротиться на третину

Як пише ИТАР-ТАСС, більшість регіонів країни будуть укрупнені, а їх загальна кількість скоротиться з нинішніх 22 до 14, повідомив глава держави за підсумками тривалої наради з міністрами.

"Настав час спростити і прояснити (територіальний устрій), щоб кожен знав, хто ухвалює рішення, хто забезпечує фінансування та з яких коштів", - зазначив президент в офіційній заяві. Олланд підкреслив, що нинішня реформа "буде великомасштабною" і визначить вигляд "територіальної архітектури" Франції "на багато десятиліть вперед".

За його словами, французькі регіони за довгі роки, зарекомендували себе, як "ключові дійові сили для облаштування території", проте в своєму нинішньому вигляді вони "виявилися затиснуті в рамках просторів, успадкованих від адміністративного поділу 1960-х років". В такому стані вони не мають адекватних ресурсів для подальшого розвитку, переконаний президент.

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Нова карта країни, підкреслив Олланд, "враховує бажання самих регіонів співпрацювати між собою". Проект передбачає злиття відразу декількох областей у великі регіони. Лише сім адміністративно-територіальних одиниць збережуться в колишньому вигляді - це Аквітанія, Бретань, Корсика, Нор-Па-де-Кале, Прованс-Альпи-Лазурний Берег і столичний регіон Іль-де-Франс. "Це будуть регіони європейського розміру, здатні самі вибудовувати свої територіальні стратегії", - додав глава держави.

Найближчим часом законопроект про реформу буде представлений на розгляд парламенту. Вже на стадії попереднього обговорення він викликав численні суперечки. Сам Олланд, однак, наголосив на необхідності якомога швидше затвердити документ. "Необхідно діяти швидко, оскільки не можна затягувати з вирішенням такого важливого для майбутнього нашої країни питання", - зазначив він.

Регіони як вища одиниця адміністративно-територіального поділу офіційно були створені у Франції законом про децентралізацію від 1982 року. В рамках унітарної держави французькі регіони отримують від центру частину податків на власні потреби, проте не мають ніякої законодавчої самостійності.