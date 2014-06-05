У США помер останній шифрувальник навахо

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету The Los Angeles Times.

Нез входив у групу з 29 індіанців, які займалися в роки Другої світової війни передачею шифровок мовою навахо, що зіграли надзвичайно важливу роль в доставці даних для американських військових. Честер був одним з перших навахо, призваних на службу під час війни.

"Скільки себе пам'ятаю, люди навахо завжди були воїнами, - розповів в одному з інтерв'ю Нез. - Для нас було честю захищати дім від ворога".

Читайте такожПомер триразовий Олімпійський чемпіон Валентин Манкін"Код навахо" був заснований на унікальному алфавіті індіанців, що складається з 26 літер. Мова навахо вкрай важка для вивчення, а 68 років тому навіть не існувало фіксованого зводу граматичних правил, тому освоїти її в короткі терміни було практично неможливо.

Перша група індіанців розпочала виконання обов'язків шифрувальників у 1942 році на каліфорнійській базі Пендлтон. Самі себе вони називали "тими, що говорять з вітром". Перевага використання мови навахо полягала в тому, що її носії могли вести переговори в радіоефірі, при цьому їхній зміст залишався недоступним противнику.

У 2002 році режисер Джон Ву зняв художній фільм "Ті, що говорять з вітром" (Windtalkers), розповівши історію радистів-індіанців глядачам у всьому світі.