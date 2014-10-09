Ебола - найсерйозніша загроза після СНІДу - BBC

Поширення вірусу Ебола у Західній Африці не можливо порівняти із жодною іншою хворобою відтоді, як з'явився ВІЛ/СНІД - заявив директор американського урядового Центру контролю за хворобами Томас Фріден, повідомляє BBC Україна.

Проте, за словами лікаря, швидка міжнародна відповідь на цей виклик здатна запобігти тому, аби лихоманка Ебола не стала "другим СНІДом".

Читайте такожВід Еболи помер перший американець

Про це Томас Фріден заявив, виступаючи на форумі Світового банку. Він також твердить, що поширення Еболи - одна із найсерйозніших криз, яку він бачив за своє професійне життя.

"Я би сказав, що за 30 років, які я працюю у громадській медицині, подібною до цієї кризи була лише ситуація із СНІДом", - заявив він.

Через поширення Еболи вже померли 3 680 людей, переважно у Західній Африці. Понад дві сотні із них - медичні працівники.

У четвер у медичному центрі в Монровії від Еболи помер лікар Табан Дада. Угандієць за походженням, він працював у найбільшій лікарні у Ліберії - Меморіальному центрі Джона Кеннеді.

Читайте такожМедсестра могла підхопити Еболу, коли торкнулася обличчя - BBC

Його смерть стала четвертою смертю серед ліберійських лікарів від початку поширення Еболи.

Тим часом іспанська медсестра Тереза Ромеро, яка стала першою людиною поза межами Західної Африки, яка заразилася на Еболу, почувається гірше. Про це повідомило керівництво шпиталю, де вона перебуває. Її брат каже, що лікарі намагаються полегшити її проблеми із диханням. Обидва лікарі, що опікуються Терезою Ромеро, також перебувають під медичним наглядом.