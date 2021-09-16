Він висловив йому подяку.

Президент США Джо Байден забув ім'я прем'єр-міністра Австралії під час оголошення про створення тристороннього партнерства в галузі безпеки і оборони AUKUS.

Про це пише The Guardian.

Так, Байден звернувся до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона на ім'я, після чого назвав прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона "цим хлопцем знизу".

У ході заходу лідери Австралії, Великобританії та США оголосили, що тристороння угода включатиме допомогу Австралії в будівництві атомних підводних човнів.

Нагадаємо, що раніше Байден перехрестився, коли говорив про свого попередника Дональда Трампа. Також він зробив кілька обмовок у своїй промові про Росію, переплутавши прізвище Путіна.

У березні президент США Байден тричі спіткнувся, піднімаючись по трапу на борт літака.

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Автор: Людмила Жерновська