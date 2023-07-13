Американський президент зміг показати потужний рівень дипломатії, що важливо перед виборами.

Президент США Джо Байден отримав від саміту НАТО у Вільнюсі майже все, чого хотів. Йому було потрібно нагадати американцям, чому мільярди доларів продовжують надсилатися до України, на тлі наближення виборів у Штатах.

"Коли Путін і його жага землі та влади розв’язали свою жорстоку війну проти України, він бився об заклад, що НАТО розпадеться… він думав, що наша єдність розіб’ється під час перших випробувань. Він вважав, що демократичні лідери будуть слабкими. Але він подумав неправильно", — цитує Байдена CNN.

Крім того саміт показав як комфортно Байден почувається на світовій арені.

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"Хоча критики можуть скаржитися, що адміністрація робить надто мало, щоб допомогти Україні – або, на думку деяких консерваторів, надто багато, – саміт підкреслив комфорт Байдена на світовій арені, навіть якщо це не визнається в його приблизних рейтингах схвалення... Розуміння президента політичних сил, які тиснуть на інших лідерів, також було помітно, коли він двічі публічно похвалив японського прем’єр-міністра Фуміо Кісіду за підписання програми допомоги Україні G7", - пише видання.

Водночас відмова Байдена піти на вечерю лідерів знову привернула увагу до його похилого віку - 80 років. Це може стати гарячим питанням на президентських виборах. Однак при цьому американському лідеру вдалось продемонструвати дипломатичну майстерність і згладити розбіжності між країнами-членами НАТО.

"Залучення країн G7 до постійного потоку зброї в Україну було креативним рішенням для задоволення її майбутніх потреб, водночас долаючи обмеження на тісніші відносини між Києвом і НАТО. Якщо ця схема буде реалізована, вона може фактично зробити Україну озброєним Заходом авангардом, який може формально не бути "в" НАТО, але все одно буде стрижнем її передової позиції в Європі.... Угода G7 також певною мірою закріплює прихильність лідерів США та союзників перед Україною в наступні роки та ускладнює відміну політики Байдена", - додає видання.

Саміт НАТО - ключові моменти

У Вільнюсі 11-12 липня пройшов дводенний саміт НАТО. Президент Володимир Зеленський розповів, що були ухвалені рішення про надання Україні військової допомоги, яка допоможе наблизити перемогу у війні з окупантами.

Крім того, країни-члени НАТО погодилися прибрати вимогу про ПДЧ для України.

За словами аналітиків ISW, саміт НАТО у Вільнюсі показав, наскільки далеко Росія після вторгнення віддалилася від початкових цілей, заради яких і починала повномасштабну війну проти України.

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