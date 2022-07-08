Нагадаємо, зустріч міністрів G20 почалася на Балі для російського глави МЗС РФ бойкотом з боку учасників.

Російська влада не бажає вести переговорів. Це доказано тим, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров покинув зустріч G20.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яку цитує Spiegel.

"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів більшу частину переговорів тут не в залі, а за її межами, наголошує, що зараз російський уряд не бажає говорити", - сказала Бербок.

Нагадаємо, зустріч міністрів G20 почалася на Балі для російського глави МЗС РФ бойкотом з боку учасників.

Зокрема, спочатку низка міністрів відмовилася від традиційного спільного фото через присутність Лаврова, а потім потискання рук між російським главою МЗС та міністром закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді обірвалася питаннями в бік Лаврова про те, коли Росія планує закінчити війну проти України.

Також російський міністр покинув засідання одразу після свого виступу і не був присутнім у залі під час виступу глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.

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