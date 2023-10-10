Японська опозиційна партія у вівторок прийняла рішення відсторонити від посади депутата Мунео Судзукі за візит до Росії цього місяця без попереднього повідомлення. Цей парламентарій довгий час виступав за тісні зв'язки з Москвою.
Про це пише видання Kyodo із посиланням на джерело в партії. На тлі закликів до суворих дисциплінарних заходів, високопоставлені члени партії інновацій Японії на своїх зборах ухвалили рішення про відсторонення Судзукі.
Таке рішення прийнято після того, як депутат під час поїздки 1 жовтня в Москву заявив, що він "на 100 відсотків упевнений" в тому, що Росія виграє війну проти України.
Зазначається, що всі члени зобов'язані інформувати партію про будь-яку офіційну закордонну поїздку.
За повідомленням МЗС Росії, Судзукі, депутат родом з Хоккайдо, що на півночі Японії, зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.
Це був перший відомий візит японського законодавця до Росії з моменту початку вторгнення в Україну в лютому минулого року.
Судзукі здійснив візит, попри рекомендації японського уряду, який закликає своїх громадян, у тому числі законодавців, уникати поїздок до Росії незалежно від мети їхнього візиту.
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