Всі члени цієї опозиційної партії зобов'язані інформувати керівництво про будь-яку офіційну закордонну поїздку.

Японська опозиційна партія у вівторок прийняла рішення відсторонити від посади депутата Мунео Судзукі за візит до Росії цього місяця без попереднього повідомлення. Цей парламентарій довгий час виступав за тісні зв'язки з Москвою.

Про це пише видання Kyodo із посиланням на джерело в партії. На тлі закликів до суворих дисциплінарних заходів, високопоставлені члени партії інновацій Японії на своїх зборах ухвалили рішення про відсторонення Судзукі.

Таке рішення прийнято після того, як депутат під час поїздки 1 жовтня в Москву заявив, що він "на 100 відсотків упевнений" в тому, що Росія виграє війну проти України.

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Зазначається, що всі члени зобов'язані інформувати партію про будь-яку офіційну закордонну поїздку.

За повідомленням МЗС Росії, Судзукі, депутат родом з Хоккайдо, що на півночі Японії, зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

Це був перший відомий візит японського законодавця до Росії з моменту початку вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Судзукі здійснив візит, попри рекомендації японського уряду, який закликає своїх громадян, у тому числі законодавців, уникати поїздок до Росії незалежно від мети їхнього візиту.

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Як повідомляв УНІАН, раніше екс-президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Україна повинна відмовитися від вступу в НАТО і Європейський Союз і "зберігати нейтралітет". На його думку, протистояння РФ може привести світ до ядерної війни.

Раніше він розповів, що разом з Ангелою Меркель "боровся" проти вступу України та Грузії до НАТО, щоб не підживлювати "антизахідну параною" Путіна.

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