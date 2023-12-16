Він надавав допомогу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а зараз бере участь у реорганізації його бізнес-імперії в Африці.

Один з керівників найбільшої колись фінансової компанії Німеччини, по всій видимості, близько десятиліття був російським шпигуном. Він допомагав російським спецслужбам переводити через неї гроші для фінансування підпільної діяльності. Крім того, компанія обслуговувала спецслужби Німеччини; збираючи інформацію про платежі за картками їх співробітників, директор міг передавати цю інформацію в Москву, дозволяючи відстежувати їх переміщення і зустрічі. Він також надавав допомогу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а зараз бере участь у реорганізації його бізнес-імперії в Африці.

The Wall Street Journal з посиланням на представників західних розвідувальних органів і служб безпеки розповідає таємну історію Яна Марсалека, директора з операційної діяльності платіжної системи Wirecard. Вона конкурувала з PayPal, обробляючи платежі для чверті мільйона корпоративних клієнтів на $140 млрд на рік, входила до фондового індексу DAX і якийсь час навіть перевершувала за ринковою капіталізацією німецькі банки. Коли ж з'ясувалося, що з Wirecard пропав 1,9 млрд євро, Марсалек втік до Москви і став одним з найбільш розшукуваних людей у світі. Його звинувачують у крадіжці мільйонів євро.

"Після численних міжнародних розслідувань представники розвідувальних, поліцейських і юридичних органів кількох країн кажуть, що 43-річний уродженець Австрії використовував збанкрутілу тепер платіжну компанію, щоб незаконно допомагати російським розвідслужбам переводити гроші з метою фінансування таємних операцій в різних країнах", – пише WSJ.

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За інформацією джерел газети, Марсалек працював і на військову розвідку ГРУ (Головне управління Генштабу ЗС РФ), і на Службу зовнішньої розвідки (СЗР). З його допомогою вони переводили гроші агентам, інформаторам, військовим підрядникам, переправляли кошти в зони конфліктів на Близькому Сході і в Африці, а також фінансували секретні проекти, такі як покупка зброї, кажуть представники західних розвідок.

Крім того, Марсалека підозрюють у зборі інформації про клієнтів Wirecard, насамперед співробітників зовнішньої розвідки BND і Федерального управління кримінальної юстиції (BKA, аналог американської ФБР). За словами представників розвідки, їм довелося змінювати особистості деяких людей, інформація про яких могла через нього потрапити до російських спецслужб. BND та BKA використовували кредитні картки та банківські рахунки Wirecard для своїх агентів за кордоном, а також для оплати послуг інформаторів у Німеччині та за її межами. До моменту банкрутства компанія обробляла третину платежів за картками, які BKA використовувала для виплат інформаторам.

Реальні особи агентів не пов'язані з підпільними банківськими рахунками, тому до Москви могла потрапити лише обмежена інформація, запевняють працівники німецьких спецслужб. Однак Марсалек змушував співробітників Wirecard збирати інформацію про клієнтів в порушення правил про її захист, розповідали прокурорам колишні менеджери компанії.

Російські шпигуни в Європі

Британські слідчі звинувачують Марсалека в тому, що в 2020-2023 роках він керував мережею з п'яти болгар - російських агентів. У них були підроблені документи, вони вели стеження за різними людьми і допомагали російським спецслужбам викрадати їх - як у Великобританії, так і в інших країнах. Агент заарештовані і чекають суду.

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