Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у день народження виголосив емоційну промову на підтримку України та її Збройних Сил.
Фрагмент його виступу опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. На відео політик називає нісенітницею слова представників Заходу про те, що українці не зможуть керувати сучасним спорядженням.
"Подумайте, як багато чому українці могли б навчитися, якби їх почали вчити всього рік тому. Я впевнений, що українці переможуть. Я знаю, що вони переможуть. Вони борються як леви за свої сім'ї і за свою країну. А росіяни - ні. Я знаю, що Путін програє. Ці героїчні солдати борються за свободу для всіх нас. Вони борються за мир і стабільність", - сказав Джонсон.
Як Джонсон підтримує Україну
Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Борис Джонсон закликав союзників допомагати українцям, не вірити погрозам Путіна і не йти на поступки.
Політик тричі відвідував Київ, під час одного з візитів президент Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи в подяку за допомогу і підтримку.
Минулого літа він оголосив про відставку з поста прем'єр-міністра, в прощальній промові він закликав захищати українців і далі.
Джонсон неодноразово закликав західних союзників надавати українській армії всю необхідну допомогу, а також наполягав на членстві країни в НАТО.