Макрон змінив позицію і закликав всіх охочих об’єднатися проти США та Китаю, - Bloomberg

Макрон закликав працювати разом над штучним інтелектом, космосом, енергетикою та обороною, але без участі Трампа.

Президент Франції Емануель Макрон закликав країни об’єднати сили та протистояти США і Китаю. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що під час зустрічей французький лідер обговорював питання безпеки в Ормузькій протоці та тіснішу співпрацю з Південною Кореєю та Японією, які страждають від зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані.

"Наша мета – не бути васалами двох гегемоністських держав. Ми не хочемо залежати від домінування, скажімо, Китаю, або не хочемо бути надто вразливими перед непередбачуваністю США", – сказав Макрон студентам у Сеулі.

Відео дня

Він додав, що Європа вже має спільну програму дій з Японією та Південною Кореєю щодо міжнародного права, демократії, зміни клімату та глобального здоровʼя. Також подібні погляди поділяють Австралія, Бразилія, Канада та Індія. За словами Макрона, така коаліція могла б працювати над штучним інтелектом, космосом, ядерною енергетикою, обороною, безпекою та "чим завгодно".

Видання що у 2023 році під час поїздки до Китаю Макрон вже викликав обурення серед союзників США в Азії та Європі, заявивши, що ЄС не повинен бути "васалом" США. Тоді він зокрема застерігав від втягування Заходу у конфлікт навколо Тайваню, коли Китай проводив навчання в цьому регіоні.

В останні роки Макрон намагається знайти "золоту середину" між Китаєм і США, застерігаючи від розколу у світовому порядку. Однак на тлі дій США на Близькому Сході, позиція Франції сприймається вже інакше. Зокрема видання нагадує, що президент США Дональд Трамп поновив свої претензії в бік НАТО та інших союзників. Зокрема він критикував Францію і Південну Корею за те, що вони "недостатньо допомагають йому в Ірані".

Конфлікт у НАТО: що відомо

Раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Дональд Трамп "переоцінює все, що пов'язано з НАТО". Зокрема, за його словами, йдеться про переоцінку участі США в Альянсі, а також наданні зброї Україні.

The Times пише, що за три місяці до саміту НАТО в Анкарі, Альянс перебуває на межі розпаду. Втім видання відзначає, що залежність Вашингтону та Європи від НАТО є взаємною. Зокрема США не можуть собі дозволити втратити військові бази в Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: