Путін готовий до зустрічі із Зеленським, - Пєсков

За словами Пєскова, така зустріч може бути результативною лише на етапі остаточного узгодження домовленостей.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, за його словами, така зустріч може бути результативною лише на етапі фіналізації домовленостей, пишуть росЗМІ.

"Головне - мета зустрічі. Для чого зустрічатися? Путін говорив, що він готовий зустрітися в Москві в будь-який момент. Головне, щоб було, для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути лише для того, щоб фіналізувати домовленості", - сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що Москва не бачить "політичної волі до врегулювання конфлікту" з боку України. За словами прессекретаря голови РФ, Москва готова прийняти американських переговірників "хоч завтра".

Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Нагадаємо, що на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що тристоронні переговори з Росією відкладені. Однак він підкреслив, що готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але не в Москві і не в Києві.

Зеленський зазначив, що зустріч з Путіним могла б відбутися на Близькому Сході, в Європі або в США.

