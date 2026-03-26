Скандального євродепутата позбавили імунітету за знищення прапорів ЄС та України

Зняття імунітету з європейського депутата дає прокуратурі можливість проводити розслідування.

У четвер, 26 березня, під час мінісесії пленарного засідання в Брюсселі Європейський парламент проголосував за зняття імунітету з Гжегожа Брауна, який знищив прапори Євросоюзу та України, а також заперечував злочини геноциду, скоєні Третім Рейхом, повідомляє RMF24.

Видання розповіло, що євродепутати підтримали дві пропозиції про скасування імунітету політика з партії "Конфедерація Корони Польської". Додається, що його було скасовано на вимогу польської прокуратури.

Зокрема, йдеться про дві справи: знищення прапорів України, ЄС та ЛГБТ+-спільноти у Сеймі, а також заперечення злочинів геноциду, скоєних Третім Рейхом.

"Зняття імунітету з європейського депутата дає прокуратурі можливість проводити розслідування", - йдеться в публікації.

Видання поділилося, що один із запитів до Європейського парламенту Генеральний прокурор надіслав у липні 2025 року у зв’язку з провадженнями, що стосуються, зокрема, знищення у червні минулого року в головному вестибюлі Сейму виставки, присвяченої ЛГБТ+-спільноті; крадіжки у квітні 2025 року прапора України з міського управління в Білій-Підляській та крадіжки у травні 2025 року прапора ЄС з вестибюля Міністерства промисловості в Катовіце.

Наступний запит було направлено до Європейського парламенту у вересні минулого року у зв’язку з наміром висунути проти євродепутата звинувачення у публічному запереченні злочинів, скоєних у колишньому німецькому нацистському таборі КЛ Аушвіц-Біркенау.

"Висловлювання Брауна викликали осуд з боку політиків, Інституту національної пам’яті та духовенства", - зазначає видання.

Окрім цього, Комітет з правових питань (JURI) Європейського парламенту в вівторок, 24 березня, одноголосно висловився за зняття імунітету з євродепутата Гжегожа Брауна.

Примітно, що до цього Європарламент двічі голосував за позбавлення Брауна імунітету – за знищення ханукальних свічок у Сеймі та порушення фізичної недоторканності гінеколога в Олешніці.

"Дії, які (Браун – ред.) вчиняє, не вписуються навіть у найширше розуміння парламентської діяльності. Антисемітизм, насильство, дискримінація – це не європейські цінності", - заявив євродепутат від "Нової лівиці" Кшиштоф Смішек.

За його словами, "ніхто при здоровому глузді в Європарламенті не захищає такі дії".

"Тепер час для польської прокуратури та швидких дій суду", - наголосив Смішек.

Інші скандали з прапором України

Раніше УНІАН повідомляв, що в Болгарії владна партія прибрала прапор України з офісу. Причиною стало "пряме прохання" китайських гостей. Прапор України висів в штаб-квартирі болгарської владної партії ГЕРБ від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Його прибрали через зустріч партійного лідера та колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова з китайською делегацією. В партії пояснили, що "згідно із протоколом, не прийнято мати прапор країни, яка не бере участі в зустрічі".

Також ми писали, що голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура наказав зняти з парламентської будівлі український прапор. Як зазначило видання Novinky, згодом чеські депутати повернули українські прапори на фасад парламенту - тепер їх там три. Колишній віце-прем'єр Маріан Юречка назвав Окамуру "жалюгідною людиною" і нагадав йому, що він зняв символ солідарності та мужності. Примітно, що партія SPD Окамури в передвиборчій кампанії обіцяла прибрати прапори України з будівель державних органів влади та установ.

Вас також можуть зацікавити новини: