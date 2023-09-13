Екс-радник президента США з національної безпеки сказав, що дасть досягнення потенційної угоди між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином щодо постачання зброї.

Зустріч двох диктаторів, Володимира Путіна і Кім Чен Ина, є "дуже значущою і виходить далеко за рамки потенційної угоди з постачання зброї". Про це заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише CNN.

"З точки зору Північної Кореї, це поверне їй дійсно значущі контакти з Росією вперше після розпаду Радянського Союзу", - сказав Болтон.

"Ще в часи Холодної війни Північна Корея дуже добре нацьковувала Китай на Радянський Союз, повертаючись до Корейської війни", - сказав він, але додав, що після розпаду СРСР Північна Корея стала все більше залежати від Китаю.

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Зустріч і потенційна угода з постачання зброї між Кімом і Путіним "дає Північній Кореї в майбутньому можливість отримувати нафту і газ безпосередньо з Росії, отримувати високі технології в обмін на цю зброю", - сказав Болтон. "Я думаю, що великим переможцем тут стане Кім Чен Ин".

Однак, додав він, більш тісні відносини між двома країнами також "збільшать вплив Росії в Кореї, на півострові і в усьому географічному регіоні, в той час як, я думаю, росіяни стурбовані тим, що вони є молодшим партнером на осі Пекін-Москва".

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина

Як повідомляв УНІАН, лідери Росії і КНДР в даний час зустрічаються на російському космодромі. Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і його країна "підтримує всі рішення Путіна".

Відомо, що Росія зацікавлена отримати від Північної Кореї артилерійські снаряди калібрів 122 і 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри. Натомість Пхеньян сподівається отримати російські технології будівництва атомних підводних човнів і космічні технології для запуску супутників.

При цьому офіційні особи США попереджають, що будь-яка потенційна угода з постачання зброї може призвести до того, що Пхеньян надасть зброю, яку Москва зможе використовувати на полі бою проти України.

Історія військового співробітництва між Москвою і Пхеньяном відходить до підтримки Сталіним діда Кім Чен Ина на початку Корейської війни в 1950 році. СРСР підтримав введення санкцій проти Північної Кореї.

Тим часом, Росія стає все більш залежною від Китаю після того, як вторгнення на Україну спровокувало шквал міжнародних санкцій проти Москви. Однак Китай, який ніколи не засуджував вторгнення, надав економічну допомогу, пом'якшивши наслідки виключення Росії зі світової фінансової системи.

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