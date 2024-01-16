Відмовившись від давньої мети, хоча і малоймовірної, Кім Чен Ин, лідер Півночі, натомість погрожував підкорити Південну Корею війною.

Підхід Північної Кореї до Південної Кореї сильно змінився за останні десятиліття. Хоча вона часто називала Південь своїм "заклятим" і "головним ворогом" і погрожувала "знищити" його ядерною зброєю, часом вона також вступала в діалог і обговорювала можливе возз'єднання.

Однак, згідно з повідомленнями державних ЗМІ у вівторок, Північна Корея офіційно відмовилася від мирного возз'єднання в якості ключової політичної мети. Оголошуючи про радикальний зсув, лідер півночі Кім Чен Ин заявив, що Північ більше не розглядає Південь як "партнера по примиренню і возз'єднанню", а скоріше як ворога, якого необхідно підпорядкувати, в разі необхідності, за допомогою ядерної війни, пише The New York Times.

В останні десятиліття возз'єднання двох Корей стає все більш малоймовірним, оскільки економічний розрив між ними збільшився, а взаємна ворожнеча поглибилася.

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Кім оприлюднив свою нову позицію щодо Південної Кореї на партійних зборах наприкінці минулого місяця та у промові, яку він виголосив у понеділок перед парламентом Північної Кореї, Верховною народною Асамблеєю.

Він також наказав переглянути Конституцію Північної Кореї, а також керівні принципи її пропаганди, щоб виключити згадки про "мирне возз'єднання", "велику національну єдність" або про південнокорейців як "співвітчизників", а також вселити своєму народу думку, що Південь був "чужою країною" і "найбільш ворожою державою".

"Ми можемо прописати в нашій конституції питання про повну окупацію, підпорядкування і повернення РК і анексії її як частини території нашої республіки в разі початку війни на Корейському півострові", - заявив Кім.

В останні місяці він просував свою нову політику, критикуючи поглиблений військовий союз Південної Кореї з Вашингтоном під керівництвом консервативного президента. Кім назвав розширення спільних військових навчань між союзниками небезпечною провокацією і назвав це виправданням для виробництва більшої кількості ядерної зброї і загрози її застосування проти півдня.

"Ми не хочемо війни, але і не збираємося її уникати", - сказав він. "Якщо вороги розпалять війну, наша республіка рішуче покарає ворогів, мобілізувавши всі свої військові сили, включаючи ядерну зброю".

Схваливши нову політику Кіма, парламент Північної Кореї розпустив всі урядові установи, що відповідають за сприяння обмінам з Півднем, повідомляють державні ЗМІ. За словами південнокорейських чиновників, минулого тижня Північна Корея також закрила радіопередачі та пропагандистські веб-сайти, що пропагують возз'єднання Кореї. Кім також наказав знести пропагандистські пам'ятники, присвячені тій же меті.​

Юн, південнокорейський лідер, розкритикував нову політику пана Кіма як "антинаціональну" та "антиісторичну".

"Якщо Північ почне провокувати, ми завдамо багаторазовий удар у відповідь", - заявив Юн у вівторок у відповідь на промову Кіма. "Його загроза нам "вибрати між війною і миром" більше не спрацює".

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Восени 2023 року КНДР в односторонньому порядку розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю про зниження військової напруженості. Пхеньян повідомив про плани розгорнути більш потужні збройні сили і нову зброю на кордоні.

На початку січня 2024 року КНДР здійснила обстріли буферної зони на кордоні з Південною Кореєю. Через таку активність 5 січня навіть довелося евакуювати частину жителів. Пізніше Північна Корея висміяла Південну Корею за її занепокоєння з приводу артилерійських обстрілів Пхеньяном буферної зони між країнами, заявивши, що ці навчання нібито були інсценуванням.

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