Зростання кількості біженців з України можуть спричинити подальші удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Країни Східної Європи готуються до можливої хвилі українських біженців, оскільки Росія атакує енергомережу та теплоцентралі України напередодні зими.

Російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та безпілотниками, тож країни Східної Європи, такі як Словаччина та Угорщина, готуються до припливу в найближчі місяці, пише Reuters.

Вважається, що наразі близько 6,9 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами в Україні, які часто живуть у дуже важких умовах.

Відео дня

Цієї осені значного зростання чисельності біженців з України не спостерігалося, але благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення руху через кордони, і активізують підготовку.

"Збільшення числа відчувається та очікується. Наразі воно становить 15%. Нам дзвонять люди, які вже перебувають у Кошице та шукають житло для членів родини та знайомих, які ще перебувають в Україні", - сказав Роман Дохович, координатор допомоги у східнословацькому місті Кошице.

Зазначається, що останніми тижнями в Кошице щодня приймають приблизно 60 людей, але за потреби готуються збільшити кількість до 1000 протягом 48 годин.

В Угорщині представниця благодійної організації Угорської реформатської церкви Жофія Добіс-Луцькі заявила, що кількість щоденних прибуттів на залізничну станцію Захонь поблизу кордону підскочила в 10 разів до приблизно 300-500 після активізації Росією бомбардувань українських міст. Утім, це все ще нижче 1000 на день, які спостерігалися навесні. Але очікується, що дефіцит електроенергії в Україні збільшить прибуття найближчими тижнями.

План на випадок надзвичайних ситуацій уряду Словаччини передбачає можливе прибуття до 700 тисяч людей протягом трьох місяців через падіння температури та триваючі важкі бої на півдні та сході України.

"Велика кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні наразі тимчасово розміщені в умовах, непридатних для зими. Подальша ескалація конфлікту також є ризиком", - йдеться у плані.

У польському місті Перемишль, найбільш завантаженому пункті пропуску для біженців з початку повномасштабного російського вторгнення, наразі здебільшого спокійно.

"Ми повинні підготуватися до зими, ми давно передбачали, що вона може бути важкою, і ми повинні бути готові до нової хвилі біженців. Ми постійно запасаємось засобами гігієни та продуктами харчування", - сказав Вітольд Волчик з міської ради Перемишля.

Благодійна організація "Карітас Словаччини" повідомила, що має достатньо наметів і спальних мішків минулої зими, але помітила падіння державних внесків і не має достатньо запасів їжі.

Біженці з України в Європі

Як повідомляв УНІАН, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 мільйона українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

За даними опитувань, загалом 85% українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають намір повернутися додому.

Минулого тижня після поїздки до Києва міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив , що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для перебування в Європі, повернулися до України. Однак деякі з них можуть знову приїхати до Європи через суворі зимові умови.

Європейська комісія продовжить ще на рік правила прийому та надання захисту українським біженцям. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Також українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу. Зазначається, що українцям, які хотіли б зараз на тривалий час повернутися до України, не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС. Треба тільки повідомити місцеву владу про повернення.

Своєю чергою, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимуватиза кордоном. "Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - пояснила вона.

Тим часом, кожен другий українець (67%) буде залишатися взимку в Україні попри удари російських окупантів по енергосистемі нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини: