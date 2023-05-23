Генсек НАТО назвав ще одну країну, яка може приєднатися до підготовки льотчиків.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг стверджує, що Німеччина може приєднатися до навчання українських пілотів. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у кулуарах засідання Ради ЄС за участю міністрів оборони.

"В останні дні ми чули оголошення від декількох союзників, у тому числі від Сполучених Штатів, Великобританії і декількох європейських союзників, що вони почнуть підготовку пілотів на сучасних західних бойових винищувачах, що відповідають стандартам НАТО, - сказав Столтенберг. - Україна має право на самооборону. Ми допомагаємо Україні відстоювати це право. [Навчання українських пілотів] не робить НАТО і союзників по НАТО стороною конфлікту".

Генеральний секретар Альянсу додав, що вітає рішення кількох союзників, включаючи Німеччину, почати навчання українських пілотів.

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"Тому що це створює можливість пізніше ухвалити рішення про постачання. Я залишу це для окремих союзників, щоб вони зробили оголошення, коли буде розпочато підготовку", - сказав Столтенберг.

За його словами, головним постачальником винищувачів F-16 є Сполучені Штати, і після відповідного оголошення президента США Джо Байдена, ця країна буде також здійснювати підготовку українських пілотів.

"Це важливий крок, який частково створить для нас можливість постачати бойові винищувачі потім на певному етапі, але також це посилає дуже чіткий сигнал, що ми тут на довгострокову перспективу, і що Росія не зможе перечекати нас", - додав Столтенберг.

При цьому журналісти у нього уточнили, чи відповідають дійсності його слова, що Німеччина теж буде вчити українських пілотів.

"Я сказав, що Німеччина серед тих країн, які готові почати з питанням підготовки. Якщо мене неправильно поінформували, то я шкодую з цього приводу", - сказав Столтенберг.

Водночас, як повідомляє Deutsche Welle, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Німеччина вивчає шляхи приєднання до "авіаційної коаліції", але попередив, що у країни "надзвичайно обмежені" можливості внести вклад, оскільки Німеччина не має на озброєнні літаків F-16.

Пісторіус зазначив, що участь Берліна "не має значення, тому що ми просто не маємо літаків F-16 і не можемо допомогти з навчанням пілотів".

Винищувачі F-16 для України - актуальне

Нагадаємо, віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже почалися в декількох країнах, і зокрема в Польщі.

Міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл висловив думку, що винищувачі F-16 є важливими для України у середньостроковій перспективі, але не змінять кардинально хід війни.

Також він зазначав, що поставка винищувачів F-16 Україні триватиме "у кращому випадку кілька місяців".