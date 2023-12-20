Захоплення Кремлем цих мільярдних активів може залишити компанії з Австрії та Німеччини без засобів до існування.

Президент Росії Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу новим російським власникам мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям.

Як пише Politico, в опублікованому в середу указі Кремль розпорядився створити нові російські компанії, які отримають частки в Південно-російському нафтогазовому родовищі, що в даний час належить австрійській OMV і німецькій Wintershall.

Відзначається, що ці дві найбільші європейські енергетичні компанії, що представляють країни, які Москва вважає "недружніми", разом володіють 60-відсотковою часткою в буровому майданчику на Крайній півночі Росії.

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"Хоча теоретично компанії отримають компенсацію за свої інвестиції, сума, яку вони отримають від продажу, буде визначена Росією. Цей крок знаменує собою найбільшу конфіскацію активів в новітній історії країни", - пише Politico.

Відзначається, що багато західних енергетичних компаній оголосили про свій повний відхід з Росії з початку війни в лютому 2022 року, в тому числі американська Exxon Mobil і норвезька Equinor. Однак інші компанії, такі як Shell, BP, TotalEnergies і Wintershall, зіткнулися з практичними труднощами при згортанні свого бізнесу в країні і поверненні своїх коштів.

"Експерти попереджають, що відсутність західних інвестицій в поєднанні з ембарго на постачання ключового обладнання і технологій для розвідки і буріння нафти і газу означає, що флагманський російський сектор видобутку викопного палива, швидше за все, зіткнеться з довгостроковим зниженням продуктивності, незважаючи на лазівки в санкціях і високі ціни на нафту і газ", - пише Politico.

Конфіскація Росією європейських активів

У липні Кремль вирішив передати під зовнішнє управління російські "дочки" Carlsberg і французької Danone.

Росія запропонувала заходу "помінятися" замороженими активами: західним компаніям, які не можуть вивести капітали з РФ, Кремль пропонує забрати російські активи, заморожені заходом в рамках санкцій.

Раніше Євросоюз планував ввести санкції проти осіб і організацій, які брали участь в захопленні активів європейських компаній в Росії, хоча досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації.

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