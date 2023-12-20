Президент Росії Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу новим російським власникам мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям.
Як пише Politico, в опублікованому в середу указі Кремль розпорядився створити нові російські компанії, які отримають частки в Південно-російському нафтогазовому родовищі, що в даний час належить австрійській OMV і німецькій Wintershall.
Відзначається, що ці дві найбільші європейські енергетичні компанії, що представляють країни, які Москва вважає "недружніми", разом володіють 60-відсотковою часткою в буровому майданчику на Крайній півночі Росії.
"Хоча теоретично компанії отримають компенсацію за свої інвестиції, сума, яку вони отримають від продажу, буде визначена Росією. Цей крок знаменує собою найбільшу конфіскацію активів в новітній історії країни", - пише Politico.
Відзначається, що багато західних енергетичних компаній оголосили про свій повний відхід з Росії з початку війни в лютому 2022 року, в тому числі американська Exxon Mobil і норвезька Equinor. Однак інші компанії, такі як Shell, BP, TotalEnergies і Wintershall, зіткнулися з практичними труднощами при згортанні свого бізнесу в країні і поверненні своїх коштів.
"Експерти попереджають, що відсутність західних інвестицій в поєднанні з ембарго на постачання ключового обладнання і технологій для розвідки і буріння нафти і газу означає, що флагманський російський сектор видобутку викопного палива, швидше за все, зіткнеться з довгостроковим зниженням продуктивності, незважаючи на лазівки в санкціях і високі ціни на нафту і газ", - пише Politico.
Конфіскація Росією європейських активів
У липні Кремль вирішив передати під зовнішнє управління російські "дочки" Carlsberg і французької Danone.
Росія запропонувала заходу "помінятися" замороженими активами: західним компаніям, які не можуть вивести капітали з РФ, Кремль пропонує забрати російські активи, заморожені заходом в рамках санкцій.
Раніше Євросоюз планував ввести санкції проти осіб і організацій, які брали участь в захопленні активів європейських компаній в Росії, хоча досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації.