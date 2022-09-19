У ЄС вважають, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

Найбільший турецький приватний банк Işbank тимчасово не працює з російською платіжною системою"Мир".

Про це повідомляє Reuters.

Після новин про те, що США зосередилися на турецьких банках, які входять до російської локальної платіжної системи "Мир", Işbank оголосив про припинення операцій в цій системі.

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У заяві банку йдеться, що він прагне вести свою діяльність відповідно до національних і міжнародних законів, правил і принципів комерційної діяльності.

Минулого тижня Financial Times повідомила, що ЄС вважають, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції. США і Європейський союз готуються посилити тиск на Туреччину у зв'язку з санкціями, введеними проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Йшлося про такі банки як Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, Denizbank і Halkbank. Вони включені до системи "Мир", яку Центральний банк Росії використовував як альтернативу Visa і Mastercard.

Російські ЗМІ повідомляли, що станом на 15 вересня карти "Мир" працювали в Туреччині в звичайному режимі, але клієнти вже стикалися з проблемами при обслуговуванні, зокрема в разі оплати картками підсанкційних банків.

Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив 5 серпня, що ще п'ять турецьких банків вводять російську платіжну систему "Мир".

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