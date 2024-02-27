Цьому посприяло зростання обсягів постачання нафти "ВСТО", завдяки чому вдалося компенсувати труднощі з перевезенням "Сокола".

Загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня майже за чотири місяці. Про це повідомляє Bloomberg.

Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тисяч барелів на день - до 3,5 млн. Це на 215 тисяч барелів у день вище від цільового показника. Такий зріст дозволив компенсувати труднощі з постачанням російської нафти марки "Сокіл".

Останні виникли через те, що індійські нафтопереробники почали побоюватися американських санкцій та змушені були переглянути свої плани через зростання вартості перевезень, зазначає видання.

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Зараз щонайменше 14 вантажів з нафтою "Сокіл" перебувають на суднах, їх загальний об'єм складає близько 10 мільйонів барелів, пише ЗМІ. Як повідомлялось раніше, лише кілька таких вантажів цього місяця доставили до Індії.

Індія рятує економіку Росії

Минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту російської нафти. За оцінками експертів, з січня по травень 2023-го росіяни збільшили постачання нафти до Індії до 37 млн тонн - це приблизно в 11 разів більше, ніж за той же період позаминулого року (за весь 2022 рік Індія імпортувала 33,4 млн т російської нафти).

У лютому стало відомо, що росіяни отримали "безпрецедентний" дохід від експорту нафти. При цьому індійські нафтопродукти, вироблені з російської нафти, активно закупають у тому числі США.

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