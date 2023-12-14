Politico стверджує, що питання війни в Україні втратило пріоритетність в ЄС.

Сумніви в ЄС з приводу успіху України у війні зростають: ця проблема втратила пріоритетність у повсякденному житті лідерів країн Союзу, а популісти готують нові "атаки", розраховуючи розгойдати тему щодо того, скільки ще Європі доведеться влити грошей в українську "чорну діру".

Про це пише Politico, посилаючись на інформацію шести високих чиновників і дипломатів ЄС, а також внутрішні кулуарні розмови в Євросоюзі щодо приєднання України до Організації.

"Сумніви зростають. Наскільки відчайдушною є ситуація на полі бою? Скільки ще грошей ми будемо вливати в цю чорну діру? Популісти по всій Європі осідлають цю хвилю в найближчі місяці", - вказало одне з джерел.

ЗМІ дізналося, на наразі 26 країн ЄС підтримують розширення блоку. Проти приєднання України виступає лише Угорщина: уряд Орбана погрожує заблокувати необхідний Києву старт дискусії на сьогоднішньому саміті в Брюсселі, вказує Politico.

Але, попри бачення "України в ЄС", до якого схиляється більшість європейських лідерів, у приватних розмовах багато хто висловлює думку: "Війна більше не головний пріоритет у повсякденному житті більшості лідерів ЄС".

Видання акцентує, чим ближче червневі вибори у Європейський парламент, тим обережніше поводяться лідери блоку щодо України. Риторика про те, що ЄС має займатися "щоденними проблемами своїх громадян" лунає гучніше.

Одним з "наріжних каменів" саміту стане питання про виділення нової фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

До 7 країн ЄС кажуть, що цю суму варто "пов'язати" з фінансуванням інших європейських пріоритетів, щоб знизити рівень критики з боку свого населення через допомогу Україні.

Західні ЗМІ заявили про пріоритет РФ у війні

У листопаді 2023 року The Wall Street Journal резюмував перші підсумки майже двох років з початку повномасштабної війни між Україною та РФ. Там заявили, що Москві вдалося зберегти і наростити перевагу відразу на трьох "військових фронтах": збільшити свій ресурс не тільки в боєздатності, але і в політичному та економічному плані.

ЗМІ вважає, що наразі РФ володіє більшим запасом "людської сили" для поповнення армії. Також там згадали про те, що ЗСУ не вистачає добре навченої піхоти на полі бою.

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