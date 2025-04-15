МЗС Китаю пообіцяло оцінити дії полонених на Донеччині своїх громадян відповідно до національного законодавства після перевірки всіх обставин. Водночас там заперечують причетність уряду до участі громадян КНР у війні Росії проти України.
Про це йдеться у відповіді речника МЗС КНР Лінь Цзяня на запит Укрінформу щодо прохання полонених китайців до керівництва своєї країни забрати їх на батьківщину.
"Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони", - зазначив речник.
Він повідомив, що урядові відомства Китаю наразі перевіряють інформацію про полонених в Україні громадян КНР та уточнюють обставини.
"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", - наголосив Лінь Цзянь.
Також він зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР називають агресивну війну РФ проти України) є послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту.
"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації (із полоненими в Україні громадянами КНР, - ред.) для власного піару чи реклами", - сказав дипломат.
Ймовірний обмін полонених китайців: що відомо
Як повідомляв раніше УНІАН, полонені китайці розповіли, що китайських громадян вербують за допомогою популярних соцмереж, зокрема TikTok. Також вони зазначили, що в Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії, і можливо саме це спонукає людей довіряти РФ. Обидва полонені заявили, що сподіваються на обмін і хочуть повернутися в Китай.
Також про можливість обміну полонених китайців заявляв і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна зацікавлена здійснити обмін двох полонених громадян Китаю на українських воїнів, які перебувають у російській неволі.