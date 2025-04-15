МЗС заявило, що дії своїх громадян оцінять відповідно до національного законодавства.

МЗС Китаю пообіцяло оцінити дії полонених на Донеччині своїх громадян відповідно до національного законодавства після перевірки всіх обставин. Водночас там заперечують причетність уряду до участі громадян КНР у війні Росії проти України.

Про це йдеться у відповіді речника МЗС КНР Лінь Цзяня на запит Укрінформу щодо прохання полонених китайців до керівництва своєї країни забрати їх на батьківщину.

"Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони", - зазначив речник.

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Він повідомив, що урядові відомства Китаю наразі перевіряють інформацію про полонених в Україні громадян КНР та уточнюють обставини.

"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", - наголосив Лінь Цзянь.

Також він зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР називають агресивну війну РФ проти України) є послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту.

"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації (із полоненими в Україні громадянами КНР, - ред.) для власного піару чи реклами", - сказав дипломат.

Ймовірний обмін полонених китайців: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, полонені китайці розповіли, що китайських громадян вербують за допомогою популярних соцмереж, зокрема TikTok. Також вони зазначили, що в Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії, і можливо саме це спонукає людей довіряти РФ. Обидва полонені заявили, що сподіваються на обмін і хочуть повернутися в Китай.

Також про можливість обміну полонених китайців заявляв і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна зацікавлена здійснити обмін двох полонених громадян Китаю на українських воїнів, які перебувають у російській неволі.

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