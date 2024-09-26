Судно під прапором Мальти покинуло Росію в липні з північно-західного порту Кандалакша, недалеко від Фінляндії.

Пошкоджене вантажне судно, що перевозить потенційно вибухонебезпечний вантаж із Росії, збирається пройти через британські територіальні води.

Дані MarineTraffic показали, що Ruby перебував приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Англії в четвер удень - лише за кілька кілометрів від її морського кордону.

BBC News повідомило, що судно перевозило 20 000 метричних тонн аміачної селітри. Це приблизно в сім разів більше, ніж кількість, відповідальна за вибух у порту Бейрута 2020 року.

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"Немає жодних припущень, що вантаж, який використовується як добриво, становить будь-яку безпосередню небезпеку", - зазначає видання.

Берегова охорона Великої Британії заявила, що вона перебуває в контакті з Ruby і стежитиме за його просуванням через британські води. Судно супроводжує буксир супроводу, і, як очікується, воно заправиться в морі.

Ruby досі викликає тривогу в багатьох європейських країнах. Судно під прапором Мальти покинуло Росію в липні з північно-західного порту Кандалакша, недалеко від Фінляндії. Дані VesselFinder показують, що на початку цього місяця судно зупинилося в Тромсе на півночі Норвегії.

Норвезьке морське управління повідомило BBC, що виявило пошкодження корпусу, гвинта і керма Ruby, але все ще вважає його придатним для плавання.

Потім судно мало пришвартуватися в Литві, але прем'єр-міністр країни заборонив йому заходити в країну з вантажем, повідомляють місцеві ЗМІ.

Воно також потрапило в заголовки, коли пройшло повз Данію.

"Нікому не потрібен цей корабель через вантаж. Найкращим виходом для цього корабля було б повернутися в Росію, звідки він прийшов", - сказав Єнс Венцель Крістофферсен, аналітик з питань оборони в Nordic Defense Analysis і колишній військово-морський офіцер.

Дані MarineTraffic показали, що Ruby прямував до Марсашлокка на Мальті. Однак чиновники повідомили місцевим ЗМІ, що не дозволять судну пришвартуватися через вантаж.

Як працює "тіньовий флот" РФ

Дедалі більше нафтових танкерів, які потрапили під санкції за свою роль у транспортуванні російської нафти, знову повертаються до роботи. Така ситуація не що інше, як удар по західній владі, яка намагалася обмежити доступ Москви до нафтодоларів.

Видання Bloomberg пише, що з кінця квітня щонайменше 17 вантажів нафти та нафтопродуктів залишили російські порти на суднах, які потрапили під санкції США, Великої Британії або ЄС у відповідь на вторгнення Москви в Україну 2022 року. Більшість вантажів було перевезено на суднах, які на момент введення санкцій належали російському танкерному гіганту ПАТ "Совкомфлот".

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