Прем'єр звинуватив президента Мілановича в тому, що він маніпулятор, вандал і "людина з проросійськими поглядами".

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович припиняє всі контакти з президентом країни Зораном Мілановичем.

Про це повідомляє Euractiv. Причиною цього стали внутрішньополітичні розбіжності між прем’єром і презиентом, а також проросійські погляди глави держави.

"Ми не маємо наміру зустрічатися з ним у форматі Ради нацбезпеки. Ми не збираємося зустрічатися з ним віч-на-віч, однозначно. Ми не збираємося витрачати час і мати фізичний контакт з кимось, хто може в такий вульгарний і обурливий спосіб поводитися з політичною партією, урядом і багатьма з нас окремо", – сказав Пленкович.

Його заява прозвучала у відповідь на твердження Мілановича про те, що партія глави уряду HDZ пов'язана з колишньою югославською секретною службою.

Прем'єр також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор, вандал і "людина з проросійськими поглядами".

"Я не знаю, чи є він їхнім агентом, чи ні, проте шкода, яку він завдав Хорватії у закордонних справах за останні два місяці, величезна", – сказав Пленкович.

"Поки діє цей уряд, жоден міністр не буде з ним їздити, організовувати спільні зустрічі та конференції. Ми будемо його бойкотувати", - додав Пленкович, сказавши, що Міланович перетнув межу, заявивши, що вся партія та уряд — бандити.

Як повідомляв УНІАН, у січні Міланович заявив, що Україні не місце у складі НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій. А на початку лютого він виступив із звинуваченнями на адресу Великобританії через її підтримку України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі.

А 25 січня президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до української бази "Миротворець" куди переважно вносять дані бойовиків і пособників російських окупантів.

26 січня прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальні слова президента країни, маючи на увазі його заяву про корупцію в Україні.

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