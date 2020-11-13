Мінськ намагається придушити спроби жертвувати гроші на підтримку тих, кого побила міліція.

Влада в Білорусі наказала банкам заморожувати гроші, зібрані через невеликі пожертви для учасників протестів. Зокрема, ці кошти йшли на компенсації людям, яких побила міліція під час акцій проти Олександра Лукашенка.

Також вони використовувалися для сплати штрафів за участь у демонстраціях, - пише The Guardian. Видання нагадує, що після того, як Лукашенко сфальсифікував президентські вибори і проголосив себе переможцем, білоруси вийшли на масові протести. Сотні людей після того отримали травми після систематичного насильства з боку міліції, а також у в'язницях. Тисячі людей також отримали штрафи. Активісти почали збирати кошти, щоб виплатити ці штрафи, а також компенсації постраждалим.

Читайте такожУ Білорусі під час акцій протестів затримали понад тисячу людейФонд BY_help організований білорусом Андрієм Леончиком, який живе в Лондоні. Організація зібрала 2 мільйони фунтів стерлінгів за кілька днів після заклику долучитися до допомоги протестам в серпні. Більша частина суми надійшла у у формі невеликих пожертв від громадян Білорусі, які хотіли продемонструвати солідарність. Фонд після телефонних консультацій проводить різні виплати: від невеликих сум для покриття штрафів до кількох тисяч фунтів стерлінгів на допомогу людям з серйозними травмами.

З початку цього тижня фонд отримав більше 8,7 тисяч заявок на фінансову підтримку і провів виплати у 3,3 тисячах випадків, коли йшлося про затриманих, поранених чи оштрафованих людей. Але тепер Мінськ наказав банкам заморозити будь-які перерахунки від фонду Леончика. Крім того, проти нього відкрили кримінальну справу. Як пише The Guardian, про це свідчать отримані виданням документи.

В одному з листів, адресованому кільком банкам, йдеться, що Леончик разом з лідером опозиції Світланою Тихановськогою збирає гроші на "підтримку протестних дій в Білорусі" з метою повалення уряду. Тож банки повинні заморозити ці гроші.

Читайте такожВ Євросоюзі працюють над запровадженням нових санкцій проти ЛукашенкаТихановська, яка покинула Білорусь через погрози після виборів, вважає, що здобула перемогу і хоче очолити перехідний уряд, який проведе нові вільні вибори. Вона зустрілася з кількома європейськими лідерами включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, який висловив їй підтримку. Лукашенко ж користується підтримкою Кремля.

"У мене немає жодних зв'язків з Тихановською. А щодо мети, то такою вона була від початку", - сказав 38-річний Леончик.

Сотні людей постраждали від блокування виплат. У вівторок білоруси почати скаржитися, що їхні рахунки заморожені. З того часу кількість таких випадків збільшилася. Деякі з демонстрантів вже встигли використати гроші, щоб заплатити штрафи чи покрити інші витрати, коли помітили, що їхні банківські рахунки заблоковані. Наразі білоруські банки заблокували доступ до 1,4 мільйона білоруських рублів (545 тисяч доларів).

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань