Олександр Лукашенко побачив "руку Заходу" в протестах в Узбекистані.

Олександр Лукашенко заявив, що нова сутичка "в боротьбі за переділ світу" відбудеться в Центральній Азії. Зокрема, він вказав на Узбекистан, де почалися масові протести.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За його словами, нібито Захід "бомбить тих, хто підіймає голову".

"Причина в зародженні нових відносин у світі, багатополярності. Сьогодні йде боротьба не тільки за наш пострадянський простір, його європейську частину, сьогодні розгорнулася боротьба за Середню Азію, де і наші колишні радянські республіки", - заявив Лукашенко.

При цьому він вказав, що після Казахстану нібито почали "качати" Узбекистан

"І сьогодні вже заявляють, що там іноземці доклали руку. Не підуть вони і від Казахстану. Там складна ситуація", - упевнений Лукашенко.

Тепер нібито Центральна Азія опинилася "між двох вогнів".

Протести в Узбекистані - що відомо

В Автономній Республіці Каракалпакстан в Узбекистані пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус. У новій редакції Конституції більше не буде згадуватися суверенітет Каракалпакстана або право на відділення.

Масові протести спалахнули вже 1 липня. За попередніми даними, мітинги жорстоко розганяють, в результаті є постраждалі і можливо загиблі.

2 липня президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв запропонував відмовитися від змін до Конституції.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС. Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ. Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома. У той же день Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб та 250 одиниць техніки.

15 січня в Росії заявили про повернення восьми літаків з "миротворцями" з Казахстану.

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