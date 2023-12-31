Він відомий тим, що саме з нього 6 та 9 серпня 1945 року злетіли B-29 Superfortress для бомбардувань Хіросіми та Нагасакі.

Напруженість у Тихоокеанському регіоні між США та Китаєм призвела до розконсервації аеродрому на острові Тініан, який знаходиться у групі Північних Маріанських островів.

Він відомий тим, що саме з нього 6 та 9 серпня 1945 року злетіли B-29 Superfortress для бомбардувань Хіросіми та Нагасакі, пише Діфенс Експрес.

А до цього ця доволі велика авіабаза під назвою West Field використовувалась для здійснення звичайних бомбардувань літаками 58-го бомбардувального крила американських повітряних сил.

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І це була дійсно величезна авіабаза на чотири смуги довжиною у 2,6 км (8500 футів) з повною інфраструктурою, яка займала половину острова довжиною у 20 км.

Але військова експлуатація цієї авіабази, яка була створена менше ніж за рік припиналась у 1946 році після чого він почав використовуватись цивільною авіацією, а згодом просто почав заростати джунглями та перетворився на туристичний об'єкт з цікавинкою у вигляді двох ям, які використовувались для підвіски ядерних бомб під B-29.

Ще у 70-х Пентагон хотів поновити авіабазу, але відмовився від своїх планів. Але тепер, схоже, історія заходить на друге коло й, як пише відомче видання міноборони США Stars and Stripes, США почали розчищати цю авіабазу від джунглів з метою відновлення West Field.

На проект реконструкції передбачено під 100 млн доларів, з яких 26 млн піде на будівництво злітної смуги, 32 млн на рульожні доріжки та перони, 46 млн на вантажні майданчики, 20 млн на сховища палива, а ще 4,7 млн доларів на об'єкти технічного забезпечення та підтримки. Точні строки робіт не оголошуються, але розчищати майданчик від джунглів будуть до літа наступного року.

І ці вкладення є лише частиною значно більшої програми модернізації мережі авіабаз США по всій західній частині Тихого океану. І це навіть враховуючи те, що у 180 км на південь від Тініану знаходиться Гуам, яка є взагалі найбільшою стратегічною військовою базою США в Тихому океані, яка також нещодавно пройшла реконструкцію та відновлення своєї північної частини.

Напруженість між США та Китаєм - оцінки

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі, заявив, що Китай не буде готовий до потенційної війни зі США "протягом приблизно 10 років".

На питання, чи може напруженість, викликана територіальними суперечками в Південно-Китайському морі, перерости в нову світову війну, він сказав, що у США і їх регіональних союзників є 10-річний "пільговий період", щоб підготуватися до можливої війни з Китаєм.

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