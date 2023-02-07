Російські компанії змушені зберігати урожай собі в збиток. 46% відсотків підприємств просто не знають, куди його подіти.

Російські аграрії зазнають колосальних збитків через санкції Заходу. За підсумками 2022 року їм не вдалося реалізувати "десятки мільйонів" тонн свого рекордного врожаю: зерно просто пропадає в сховищах.

Зазвичай РФ вдається реалізувати на ринку до 70% свого врожаю в першій половині сільськогосподарського року, проте в поточному сезоні реалізація врожаю склала лише 50-56%, пише The Moscow Times.

Видання провело опитування серед аграріїв, які підтвердили, що через санкції сільгоспкомпанії тримають від 37 до 80% врожаю в своїх сховищах.

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Як говориться в дослідженні консалтингової компанії "Яків і партнери" (раніше McKinsey), щонайменше 46% російських компаній тепер не знають, куди подіти "десятки мільйонів" тонн зерна, які не вийшло продати через санкції.

"У поточних цінах в зоні ризику, зазвичай пов'язаного з довгостроковим зберіганням зерна, виявляються запаси на суму близько 260 млрд руб. Для того щоб дана цифра не збільшилася, Росії необхідно буде експортувати щомісяця обсяг зернових, близький до рекордного, – понад 4 млн тонн", – заявили в організації.

Блокада "зернового коридору" з боку РФ

Через саботаж з боку Росії різко скоротилася кількість суден, які перевозять українське зерно по так званому "зерновому коридору". У січні середня кількість зерновозів, що виходять з українських портів, опустилася до 2,7 на добу. А протягом останніх днів - до 2,5 на добу, зазначили в Мінагрополітики.

У Міністерстві прямо звинуватили російську сторону в блокуванні роботи коридору. Кажуть, що через дії РФ експорт стрімко падає, що впливає на валютні надходження України. За останній тиждень січня Україна експортувала на третину менше продовольства, ніж було раніше. У море вийшли лише 18 кораблів.

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Вже 1 серпня з Одеського порту вийшов перший корабель з українським продовольством.

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