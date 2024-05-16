Москва могла отримати 3 млрд євро через лазівку у санкціях, яка дозволяє Туреччині перемарковувати російське паливо.

Лазівка в санкціях дозволяє маскувати російське паливо під турецьке та постачати його до ЄС. Висновки базуються на дослідженні експертів Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), Центру вивчення демократії (CSD), а також незалежних звітах Politico.

"Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських паливних продуктів, які направляються до ЄС, що приносить сотні мільйонів податкових надходжень до військового бюджету Кремля", – говорить старший аналітик з енергетики CSD Мартін Володимиров.

Ця схема стала можливою завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, які дозволяють ввозити в ЄС "змішане" паливо, якщо його маркували як неросійське.

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Згідно з дослідженнями, за період з лютого минулого року по лютий 2024-го Туреччина збільшила свої закупівлі в Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За цей же період турецький експорт палива до Євросоюзу підскочив на 107%.

Це не означає, що кожен паливний вантаж, який надходить до ЄС з Туреччини, є російським. Втім, географічне розташування турецьких портів у поєднанні з даними імпорту та експорту переконливо вказує на те, що значні обсяги російського палива просто перемаркували та направили до Євросоюзу.

Санкційний тиск на Туреччину зростає

Після початку російсько-української війни Анкара стала одним із найбільших імпортерів російської нафти та палива.

Однак санкційний тиск все більше давався на взнаки. У березні повідомлялось, що турецький нафтовий термінал "‎Дортіол"‎ відмовився від російського імпорту через позицію Сполучних Штатів.

А ще раніше, у лютому, стало відомо, що через загрозу санкцій торгівля між Туреччиною та РФ суттєво сповільнилась.

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