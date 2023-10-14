До тих пір, поки ХАМАС не напав на Ізраїль, лідери як Ізраїлю, так і Саудівської Аравії заявляли, що вони рухаються до угоди, яка могла б змінити Близький Схід.

Саудівська Аравія відкладає підтримувані США плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, що сигналізує про переосмислення пріоритетів своєї зовнішньої політики на тлі ескалації війни між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Як йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на джерела, знайомі з позицією Ер-Ріяда, конфлікт дав поштовх до взаємодії з Іраном. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман прийняв свій перший телефонний дзвінок від президента Ірану Ебрагіма Раїсі, оскільки Ер-Ріяд намагається запобігти більш широкому спалаху насильства в регіоні.

Автор матеріалу стверджує, що підтримувані США переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем будуть відкладені, що стало ключовим кроком для королівства в забезпеченні того, що Ер-Ріяд вважає справжньою нагородою у вигляді оборонного пакту з США.

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До тих пір, поки підтримуваний Іраном ХАМАС не розпочав війну 7 жовтня, розпочавши напад на Ізраїль, лідери як Ізраїлю, так і Саудівської Аравії заявляли, що вони неухильно рухаються до угоди, яка могла б змінити Близький Схід.

Як йдеться в матеріалі, Саудівська Аравія, батьківщина ісламу та домівка двох її найсвятіших місць, до останнього конфлікту не показала, що вона не допустить, щоб її зусилля щодо укладення оборонного пакту з США були зірвані, навіть якщо Ізраїль не піде на значні поступки палестинцям в їх прагненні до набуття державності. Але підхід, який відводить палестинців на другий план, ризикує розлютити арабів усього регіону, оскільки арабські новини транслюють зображення палестинців, вбитих в результаті авіаударів Ізраїлю.

Джерело, знайоме з позицією Ер-Ріяда, повідомило, що переговори поки тривати не можуть, і питання ізраїльських поступок палестинцям мае стати більш пріоритетним, коли переговори відновляться.

Атака ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинська група ХАМАС напала на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі".

Глава комітету США заявив про те, що Єгипет попереджав Ізраїль про напад ХАМАС за кілька днів. Республіканський конгресмен Майкл Маккол каже, що попередження було дано, але "питання в тому, на якому рівні".

WP опублікував матерал, в якому йшлося про те, що Іран замішаний в атаці ХАМАС на Ізраїль. За словами офіційних осіб, Іран "широко замішаний" у підтримці палестинських бойовиків, але ніяких доказів його прямої участі в різанині в Ізраїлі не виявлено.

Станом на 10 жовтня, тобто за три дні ескалації, на території Ізраїлю нарахували вже 1,5 тисячі вбитих бойовиків Хамасу.

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