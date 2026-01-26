Ізраїль розпочав 'масштабну операцію' в Газі: в чому причина

Наразі невідомо, скільки часу займе така операція.

Ізраїль заявив, що його військові проводять "масштабну операцію", аби знайти останнього заручника в секторі Гази. Це відбувається в той час, коли США та інші посередники тиснуть на Ізраїль та ХАМАС, щоб перейти до наступного етапу перемирʼя, пише Politico.

"Заява пролунала під час засідання кабінету міністрів Ізраїлю, на якому обговорювалася можливість відкриття ключового прикордонного переходу Рафах між Газою та Єгиптом, а також на наступний день після зустрічі високопоставлених представників США з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу щодо подальших кроків", - зазначили у матеріалі.

У виданні нагадали, що повернення останнього заручника, Рана Гвілі, розглядається як усунення останньої перешкоди для відкриття переходу Рафах та переходу до другої фази перемирʼя, якого було досягнуто за посередництва США.

"Після завершення цієї операції і відповідно до домовленостей зі Сполученими Штатами, Ізраїль відкриє перехід Рафах", - йдеться у заяві офісу Нетаньягу.

Наразі невідомо, скільки часу займе така операція, але місцеві ЗМІ повідомляють, що це може тривати кілька днів.

"Повернення всіх решти заручників, живих чи мертвих, було центральною частиною першої фази перемир'я, яке набуло чинності 10 жовтня. До неділі попередній заручник був звільнений на початку грудня", - додали у Politico.

За словами ізраїльських військових, вони проводять пошуки на кладовищі на півночі Гази поблизу Жовтої лінії, яка відокремлює контрольовані Ізраїлем частини території.

Водночас один ізраїльський військовий чиновник повідомив, що Гвілі, швидше за все, похований в районі Шіяя-Туфа в Газі.

"Родина Гвілі закликала уряд Нетаньягу не переходити до другої фази перемир'я, доки не будуть повернуті його останки. Однак тиск посилюється, і адміністрація Трампа вже заявила в останні дні, що друга фаза розпочалася", - підкреслили у виданні.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше Reuters повідомляв, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через можливе втручання США в Іран. Зокрема премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що напад Ірану на Ізраїль буде мати жахливі наслідки.

"Ізраїль не виявляв бажання втручатися в Іран, де тривають протести, а напруженість між двома заклятими ворогами залишається високою через занепокоєння Ізраїлю щодо іранських ядерних і балістичних ракетних програм", - пояснили у Reuters.

Водночас Bloomberg писав, що США просять Італію приєднатися до сил безпеки Гази. За словами журналістів, рішення про приєднання залишається за премʼєр-міністром країни Джорджією Мелоні.

Як стало відомо, Італія не буде надавати свої війська для цих сил, тому для цього достатньо буде раніше взятого зобовʼязання про навчання майбутніх поліцейських підрозділів Гази.

